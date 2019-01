V okolici šol se je promet umiril

Trebnje, Šentrupert, Mokronog - Medobčinsko redarstvo, ki deluje v okviru skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina, od leta 2015 izvaja merjenja hitrosti, da bi na ta način umirilo tranzit v strnjenih naseljih in zagotovilo čim večjo prometno varnost občank in občanov. Kot pravi vodja skupne občinske uprave Brigita Železnik, na lokacijah, kjer redno izvajajo meritve, opažajo zmanjšanje povprečne hitrosti prekrškov osebnih vozil.

Lani so v občinah Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje opravili 14 meritev in zaznali 644 prekrškov. Predlani so opravili 12 meritev, zaznali pa 502 prekrška. »Opravljamo jih izključno na problematičnih točkah, to je v bližini šol, vrtcev, v središčih naselij in strjenih naseljih. Sicer so bile pobude tudi za izvajanje nadzora na občinskih cestah zunaj naselij, vendar je naša prva prioriteta umiritev prometa znotraj naseljih in tam, kjer se zadržuje ranljiva skupina ljudi,« pojasnjuje Železnikova.

Pri tem, kje naj izvajajo nadzor hitrosti, upoštevajo tudi priporočila policije in pobude občin, njihovih krajevnih skupnosti, občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter občanov. V minulem letu so se na skupno občinsko upravo obrnili tudi kolesarji in pešci, ki jih moti predvsem divjanje nekaterih voznikov, pravi Železnikova. »Vse pobude skrbno pretehtamo in pregledamo lokacije. Običajno so na kritičnih mestih postavljeni tudi občinski preventivni indikatorji hitrosti, pri čemer nam njihovi rezultati merjenj pridejo prav pri časovni in krajevni umestitvi našega radarja,« dodaja.

Največ voznikov, ki so jih lani »ujeli«, je dovoljeno hitrost prekoračilo med 5 in 10 km/h, pred leti pa je bilo največ takšnih, ki so bili prehitri od 10 do 20 km/h. »Res pa je, da smo lani v primerjavi z letom 2017 zabeležili večje število kršitev voznikov osebnih vozil pri prekoračitvi od 20 do 30 km/h, in sicer za okoli tri odstotke, in od 30 do 50 km/h, in sicer za odstotek,« statistiko povzame vodja skupne občinske uprave.

Kot ugotavlja, najvišje hitrosti izmerijo v naseljih na občinskih cestah, ki se priključujejo na državno cesto, in na vpadnicah v naselje. »Problematične so predvsem jutranje in popoldanske konice, torej v času najbolj zgoščenega prometa. Pri šolah, vrtcih in tudi v središčih naselja pa v primerjavi s preteklimi leti opažamo umiritev hitrosti.«

Ljudi že od začetka na spletnih straneh občin opozarjajo, kje bodo potekale meritve, in jih nato tudi seznanijo z rezultati. »Opažamo, da ljudje delijo novico tudi na družbenih omrežjih, kar je z vidika preventivnega stališča dobrodošlo. Vse, kar pripeva k umirjenju hitrosti, je pozitivno,« je mnenja Železnikova. Pred dnevi so javnost pozvali, naj podajo predloge, kje naj postavijo merilne naprave. »Prejeli smo že prve pobude od občanov in drugih. Verjamem, da bomo s skupnim sodelovanjem dosegli še večjo varnost v cestnem prometu.«

Pri nadzoru hitrosti se je še pokazalo, da vozniki pogosto telefonirajo med vožnjo ali niso pripeti, zato bodo nadaljevali tudi nadzor nad uporabo mobilnih telefonov in varnostnega pasu.

