Še en pijan jahač; alkohol botroval prometnim nesrečam, pa tudi nasilju

28.1.2019 | 13:45

Ukradeno tovorno vozilo (Foto: PMP Obrežje)

Pred dnevi smo poročali o pijanem jahaču sredi Novega mesta in tudi tokrat so s PU Novo mesto poslali poročilo, ki govori o podobnem primeru. Včeraj zvečer je občan sevniške policiste obvestil, da je v Sevnici sredi ceste konj, jahač pa naj bi zaradi opitosti padel s konja in obležal na cesti. Policisti so se takoj odzvali in izsledili moškega, ki je ob konju pešačil po državni cesti. 26-letni moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, je odklonil preizkus. Policisti so poskrbeli za varnost ostalih udeležencev v prometu in moškega s konjem pospremili z državne ceste. Izdali mu bodo plačilni nalog zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti, zaradi jezdenja po državni cesti in neuporabe svetlobnih teles.

"Jahače konj opozarjamo na odgovorno ravnanje in upoštevanje cestno prometnih predpisov:

- jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno, jahači za jezdenje smejo uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske pa le, če to ni v nasprotju s prometno ureditvijo na njih,

- jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča v smeri ježe,

- jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora obvladati žival, na kateri jezdi in med ježo na glavi nositi zaščitno čelado,

- jahač mora poskrbeti, da je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu označena s svetilko ali z odsevnimi trakovi na spodnjih delih nog," pravijo na PU Novo mesto.

Ni mogel ustaviti

Novomeški policisti so bili v petek nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči v križišču Seidlove in Ljubljanske ceste. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 25-letni voznik avtomobila, ki zaradi neprilagojene hitrosti v križišču ni uspel vozila varno ustaviti in je trčil v avtomobil druge voznice. Lažje poškodovano voznico in potnico iz njenega vozila so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Pijan v službeno vozilo policije

Na mejnem prehodu Obrežje je v petek okoli 18.30 voznik avtomobila s Hrvaške med vzvratno vožnjo tržil v parkirano službeno vozilo policije. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu izrekli globo in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z glavo udaril v volan

V petek okoli 22. ure so bili novomeški policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo lažje poškodovanega moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 25-letni voznik ob naglem zaviranju z glavo udaril v krmilo vozila in se poškodoval. Vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,49 miligrama alkohola, so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

V ograjo

V noči na nedeljo je v Mršeči vasi voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,34 miligrama alkohola. Avtomobil Ford fiesta so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ni se zmenil zanje

Novomeški prometniki so v soboto zvečer na regionalni cesti pri Trebnjem ustavljali voznika avtomobila znamke Audi. Kršitelj sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Policisti so zapeljali za njim in ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 27-letnega kršitelja iz Kočevja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V pridržanje

Med kontrolo prometa v okoli Šentjerneja so v noči na nedeljo policisti obravnavali voznika avtomobila, ki sprva ni upošteval svetlobnih in zvočnih znakov, s katerimi so ga ustavljali. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar navodil policistov med postopkom ni upošteval. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in odredili strokovni pregled.

Ogrožal druge

V noči na nedeljo so bili novomeški policisti obveščeni, da naj bi v Novem mestu voznik osebnega avtomobil z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so na Kandijski cesti voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,88 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Znesel se je nad bolno ženo

V noči na nedeljo so novomeške policiste poklicali na pomoč iz okolice Novega mesta. Ti so ugotovili, da je 38-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, ob prihodu domov izvajal psihično in fizično nasilje nad hudo bolno ženo. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Na kraj so poklicali zdravnika, ki je žrtev oskrbel, poskrbeli pa so tudi za varstvo mladoletnega otroka. 38-letnemu nasilnežu bodo izrekli prepoved približevanja žrtvi zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Sin maltretiral starše in razbijal po hiši

Zaradi nasilja v družini so v soboto posredovali tudi brežiški policisti. Na pomoč so jih poklicali iz okolice Brežic, kjer naj bi moški izvajal nasilje nad starši. Ob prihodu policistov se 36-letni nasilnež ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je razbijal inventar po hiši, izvajal fizično nasilje nad očetom in materi preprečeval, da bi poklicala na pomoč. Nasilnežu bodo policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja staršem. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomil v hišo

Na Ratežu je med soboto in nedeljo nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Ob nakit

Na Skalickega ulici v Novem mestu je neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil zlat nakit.

Mercedes je bil ukraden

Včeraj je na mejni prehod Obrežje, na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik tovornega vozila švicarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil Mercedes benz 313 CDI ukraden v Švici. Vozilo so zasegli, 45-letnemu vozniku s Kosova pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Našli so jih med tovorom

Policisti PMP Obrežje so v petek med kontrolo tovornih vozil na vstopu v Slovenijo v dveh tovornih vozilih turških registrskih oznak našli skritih osem državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V soboto so v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak našli štiri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

12 ilegalcev

Črnomaljski in krški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Črnomlja in Kostanjevice na Krki izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Sedem državljanov Alžirije, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, so po zaključenem policijskem postopku odpeljali v azilni dom, dva državljana Sudana, po enega državljana Egipta, Eritreje in Sirije pa so predali hrvaškim varnostnim organom.

