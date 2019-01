Vse več prek SMS ali aplikacije

28.1.2019 | 14:00

Parkirnino lahko poravnate na več načinov, navodila in preostale potrebne podatke boste našli tudi na parkomatih. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Prvi županski mandat Gregorja Macedonija so med drugim zaznamovale aktivnosti glede trajnostne mobilnosti. MO Novo mesto z vrsto ukrepov želi doseči zmanjšanje motornega prometa in svoje občane prepričati, da se po opravkih raje odpravijo z mestnim avtobusom, peš ali s kolesom, ki si ga med drugim lahko izposodijo na različnih postajah. A večina še vedno raje sede v svoj avtomobil in o manjših gnečah na novomeških cestah ob vrsti zapor zaradi prenov različnih odsekov, vključno z Glavnim trgom, (še) ne moremo pisati. Druga velika težava voznikov pa je vsekakor pomanjkanje parkirišč.

Ob zaprtju Glavnega trga je v bližini Kandijskega križišča zaživelo večje (makadamsko) parkirišče na zasebni parceli, enako še na Novem trgu po rušenju stare občinske stavbe. Nove parkirne hiše, denimo napovedane pod Kapitljem, še ni. A kljub vsemu, parkirišč v neposredni bližini središča mesta ni tako malo, da ne bi občasno celo samevala, medtem ko številni svoja vozila puščajo v ozkih zalednih ulicah. In se, razumljivo, čez čas jezijo nad prejetim obvestilom mestnega redarstva. Razlog gre iskati v plačevanju parkirne ure, torej 50 ali 80 centov.

Tudi če želite plačati, to ni vedno tako enostavno, kot se sliši. Vsaj ni bilo, saj novomeški parkomati sprejemajo le kovance in ne vračajo drobiža. Marsikdo se je verjetno že znašel v položaju, ko je sprva dlje časa iskal prazno parkirno mesto, potem pa tekel do prvega bankomata po gotovino, ki jo je v bližnji trgovini po nagovarjanju prodajalke zamenjal za drobiž, da je lahko končno vplačal parkirni listek.

Načinov plačevanja parkiranja je več, zato jih na tem mestu podrobneje predstavljamo, saj predvsem starejši z njimi še niso seznanjeni ali jih ne znajo uporabiti.

Enostavno prek SMS

Eden od teh je plačilo s SMS. Danes ima že skoraj vsakdo s seboj tudi mobilni telefon in plačilo parkirne ure lahko opravi z njim. Novomeška parkirišča so razdeljena v različne cone, v kateri ste parkirali, boste izvedeli z napisom na parkomatu. Postopek je naslednji: na številko 4333 pošljite SMS, v katerem boste navedli parkirno cono in registrsko številko svojega vozila. Na primer: NM2 NMDA919. Po poslanem SMS boste zelo hitro prejeli odgovor, v katerem bo navedena cena ure parkiranja, na sporočilo pa odgovorite z DA in številom ur, ki jih želite zakupiti (z DA 2 ste denimo plačali dve uri). Parkirni listek v tem primeru sploh ni potreben, saj bo mestni redar podatke o plačani parkirnini preveril po spletu.

Način plačevanja s SMS je prijazen do uporabnikov tudi zato, ker nas opozori, kdaj se nam dovoljenje za parkiranje izteče. 15 minut pred iztekom vas o tem obvesti nov SMS, z enostavnim odgovorom pa lahko parkiranje enostavno podaljšate za želeno število ur, ne da bi morali do parkiranega vozila po nov parkirni listek.

Tu velja še opozorilo, da bodite previdni pri pisanju registrske številke, saj vas sistem ne bo opozoril, če ste denimo pozabili vpisati NM na začetku ali kaj drugega. In lahko se zgodi, da ste prepričani, kako ste parkirnino poravnali, ob vrnitvi pa vas bo za vetrobranskimi brisalci pričakala rdeča kazen. O tem smo v Dolenjskem listu že poročali, saj tudi takih primerov ni bilo malo.

Obstaja še en oz. tretji način plačevanja parkiranja, tj. prek aplikacije na vašem pametnem telefonu. T. i. ParkMeWise je za vas brezplačen, poleg Novega mesta so ta sistem uvedli še v občinah Kranj, Velenje, Koper in Ankaran.

»Prek sistema ParkMeWise je bilo v vseh mestih v letu 2018 sklenjenih prek 200.000 parkirnin, na mesečni ravni več kot 25.000,« je za Dolenjski list povedal Marko Možina iz ekipe, ki je razvila omenjeno aplikacijo. Prenesete si jo lahko s spletnih strani APP Store oziroma Google Play, se registrirate in vnesete registrske številke vozil, za katere boste na ta način plačevali parkirnino. Poravnate jo lahko z različnimi plačilnimi instrumenti (Mastercard, Visa, PayPal, Moneta in SMS), lahko pa si na spletni strani www.parkmewise.com odprete račun, na katerega naložite dobroimetje. Mobilna aplikacija ParkMeWise deluje na pametnih telefonih z operacijskim sistemom iOS 8.0 in Android 4.0.3 ali novejšimi.

Je parkirno mesto prostor?

Preostale podrobnosti o plačevanju na ta način si lahko preberete na spletnih straneh MO Novo mesto ali omenjene aplikacije, nas pa je zanimalo, koliko meščanov je po tem sistemu že poseglo. Možina pravi, da v Novem mestu zaznavajo izjemen trend rasti. »Gre za 45-odstotno rast plačevanja v primerjavi z letom 2017. Tako govorimo o več kot 2.000 rednih uporabnikih rešitve, ki vsaj enkrat mesečno plačajo parkirnino. Do zdaj je več kot 4.000 različnih uporabnikov parkirnino v Novem mestu plačalo tako. Pri tem je 85 odst. sklenjenih parkirnin prek SMS, ostalo prek mobilne aplikacije.«

Tovrstni pametni sistemi omogočajo še veliko uporabnih storitev, denimo to, da bomo lahko še pred prihodom do želenega parkirišča na našem GSM-aparatu preverili, ali je tam kakšno parkirno mesto sploh prazno oz. na voljo. Sistem po besedah sogovornika v Novem mestu še ni zaživel: »Zasedenost parkirišč za zdaj še ni na voljo v Novem mestu. Predvidevamo, da bo to mogoče še letos, je pa to odvisno tudi od drugih ponudnikov (parkomatov), ki morajo zagotoviti dostopnost do podatkov. Na podlagi tega lahko naredimo matriko zasedenosti vseh sistemov.«

V prihodnje nas torej čakajo novosti v smeri čim bolj prijaznih storitev za prebivalce in obiskovalce mesta. Mednje zagotovo sodi mestna kartica, o tovrstnih storitvah in novostih bomo v člankih 'Novo mesto prihodnosti' še poročali. Če že pišemo o parkiriščih: MO Novo mesto je dobil gradbeno dovoljenje za ureditev 38 parkirnih mest, peš površin in zelenic na obstoječem makadamskem parkirišču ob izlivu Težke vode v Krko (pod staro bolnišnico) in gradbeno dovoljenje za ureditev parkirnih prostorov na zelenici med stadionom Portoval in igriščem z umetno travo, kjer jih bo približno 40, med drugim za avtodome.

Članek je bil objavljen v 2. številki Dolensjkega lista z dne 10. januar 2019.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni kolesar2019 Super bi bilo, če bi v članku napisali, da ob prvem nakupu parkirnine z telefonom, sprožiš NAROČNINO NA MONETO, kar pomeni, da mesečno plačaš še dodatni evro za njeno naročnino. 1h nazaj Oceni kolesar2019 "MO Novo mesto z vrsto ukrepov želi doseči zmanjšanje motornega prometa" Župan je s svojo politiko kvečjemu povečal zastoje na vseh pomebnejših novomeških cestah. Naljimo si enkrat že čistega vina. Preglej samo prijavljene komentatorje