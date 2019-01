Mladi tekmovali iz znanja računalništva in spletnih tehnologij

28.1.2019 | 15:05

Najboljši trije na 4. tekmovanje v znanju računalništva in spletnih tehnologij za srednješolce. (Foto: FIŠ Novo mesto)

Novo mesto - Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je nedavno potekalo 4. tekmovanje v znanju računalništva in spletnih tehnologij za srednješolce. Pomerilo se je 17 dijakov in dijakinj iz štirih šol jugovzhodne regije, in sicer Gimnazije Brežice, Šolskega centra Novo mesto, Šolskega centra Krško-Sevnica in Gimnazije Kočevje, so sporočili iz FIŠ.

Mladi so naloge reševali 120 minut, nato pa so se dijaki in mentorji udeležili še delavnice na temo večkriterijskega odločanja z DEX-i. Prvo mesto je s 50 točkami osvojil Anže Kocjančič, le točko manj pa je dosegel Andraž Bajec, oba iz Šolskega centra Novo mesto. Na tretje mesto se je z 38 točkami uvrstil dijak Gimnazije Brežice Primož Bogner, sicer dvakratni zaporedni zmagovalec tega tekmovanja. Tekmovanja so se udeležila tudi štiri dekleta, lani tretja Lea Kukavica iz Gimnazije Brežice je tokrat pristala na 4. mestu, so na fakulteti zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: FIŠ Novo mesto