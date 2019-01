Na Prisojnih njivah bodo začasno pasji park in vrtički

28.1.2019 | 16:10

Ograjo za pasji park so že postavili. (Foto: M. L.-S.)

Območje Prisojnih njiv v Kočevju

Kočevje - Občina Kočevje je lani naredila prvi korak k urejanju območja Prisojnih njiv. Po občinskem prostorskem načrtu je območje sicer predvideno za širitev naselja Trata, začasno pa bodo na njem pasji park in vrtički.

Pred pripravo na komunalno opremljanje območja Prisojnih njiv je najprej potrebno urediti razdelitev lastnine in parcelacijo, a ker ti postopki trajajo dalj časa, so se na občini odločili, da bodo na območju Prisojnih njiv uredili začasno rabo za javnost. Na podlagi ankete o začasni ureditvi območja, ki so jo opravili julija lani, so se odločili, da bodo v spodnjem delu Prisojnih njiv pri podjetju Elektro uredili pasji park, na zemljišču od parka proti jezeru pa urbane vrtičke.

Že lani so okoli prostora za pasji park postavili ograjo, kot je to praksa tudi v drugih slovenskih mestih, letos pa bodo postavili še koše za pasje iztrebke in mešane odpadke, klopi in tablo s pravili. Uradna otvoritev pasjega parka bo spomladi, takrat pa bodo tudi organizirali delavnice za dodatno opremo, na katere bodo povabili lastnike psov, da bodo skupaj uredili pasji park.

Prav tako pa so tudi že uredili območje, kjer bodo urbani vrtički. Predvidena je ureditev 20 vrtičkov, ki jih bodo uredili po zgledu vrtičkov na Marofu in mestnih vrtov, kar pomeni, da bodo na voljo manjše parcele za obdelavo zemlje, s skupno leseno lopo za odlaganje orodja in kompostnikom. Zemljišče se so že lani preorali in je pripravljeno za spomladansko delo na vrtu, poziv za najem vrtičkov pa naj bi objavili že v kratkem.

M. L.-S.