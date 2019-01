Sredi te reke časi hitijo

28.1.2019 | 18:10

Dogajanje ob kulturnem prazniku sta predstavila ravnatelj glasbene šole Matija Slak in župan Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novo mesto bo tudi letos, že trideseto leto zapored, proslavilo kulturni praznik s koncertom simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine. Tokratnemu koncertu so nadeli naslov Sredi te reke časi hitijo, program koncerta in ostalo dogajanje v Novem mestu ob kulturnem prazniku pa so predstavili na dopoldanski novinarski konferenci na rotovžu.

Orkester bo koncert začel s Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa in nadaljeval s Koncertom za oboo Vincenza Bellinija s solistom obetavnim in večkrat nagrajenim oboistom Tevžem Kupljenkom, učencem šestega razreda pri profesorju Ernestu Jazbecu. Orkester bo tudi letos izvedel dve skladbi Roka Goloba, s katerim že več let dobro sodeluje. Prva bo Kjer teče reka in druga Samota, kjer se bo kot solistka predstavila nekdanja učenka novomeške glasbene šole, pianistka in pevka Ana Čop, ki študij glasbe in jazza nadaljuje na univerzi v Gradcu. Ana bo poleg Samote zapela tudi El Dia Que Me Querias Carlosa Gardela. Redni del programa bodo novomeški simfoniki zaključili z Danzon No. 2 Artura Marqueza in ljudsko Kazačok v priredbi Marjana Peternela.

Ravnatelj glasbene šole Matija Slak je povedal še, da so tokrat k sodelovanju povabili gimnazijsko mladinsko društvo Goga, ki bo poskrbelo za scenografijo, in mladinsko skupino novomeškega folklornega društva Kres. Povezovanje prireditve je od Bernarde Žarn prevzel voditeljski par Carmen L. Oven - Luka Bregar. Kot je na novinarski konferenci pripomnil župan Gregor Macedoni, bo le slavnostni govornik tudi letos isti, saj jim župana tokrat ni uspelo zamenjati.

Kot je v navadi, bo praznični koncert na predvečer kulturnega praznika, v četrtek, 7. februarja, ob 19. uri v Športni dvorani Marof.

Na novinarski konferenci so na kratko predstavili tudi ostalo praznično dogajanje v Novem mestu. V Dolenjskem muzeju bodo brezplačno na ogled vse aktualne razstave, prav 8. februarja pa bodo ob 11. uri odprli razstavo Božidar Jakac - podoba in moč krajine. Zavod Novo mesto bo v sodelovanju z JSKD ob 19. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravil intimno druženje ob poeziji in glasbi dolenjskih ustvarjalcev vseh generacij, v Anton Podbevšek Teatru bodo kulturni praznik obeležili s predstavo Demian, ki jo bodo ponovili 10. februarja, ko bodo pripravili tudi informans Branje pravljic. V Knjižnici Mirana Jarca bodo 7. februarja pripravili predavanje o Ivani Kobilici Veličastno neprilagojena umetnica, 12. februarja pa se bosta z zbornikom, prav tako v knjižnici, predstavili literarna sekcija Snovanja in likovna sekcija Jutro Upokojenskega društva Novo mesto.

I. Vidmar