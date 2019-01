Vozili zdrsnili s cesti, a poškodovanih ni bilo

28.1.2019 | 18:35

Danes ob 7.24 sta na Radni v občini Sevnica z vozišča zdrsnili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator, vozili potegnili nazaj na vozišče, nudili pomoč pri njuni odstranitvi in očistili vozišče. Poškodovanih ni bilo.

Poplava zaradi počene cevi

7.55 je v Sevnem, občina Novo mesto, zaradi počene vodovodne cevi voda zalila prostore skladišča. Gasilci GRC Novo mesto so izčrpali tri kubične metre vode in pomagali počistiti zalite prostore.

Trčili osebno vozilo in kamion

Ob 8.38 se je na avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem, v smeri Ljubljane, občina Trebnje, zgodila prometna nesreča. V trčenju osebnega vozila in kamiona se je ena oseba poškodovala. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci DARS-a so postavili prometno signalizacijo in počistili cestišče. Vzrok prometne nesreče bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Poplavilo kletne prostore

Ob 10.39 je v naselju Krmelj, občina Sevnica, zaradi dviga podtalnice poplavilo kletne prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Krmelj, ki so izčrpali okoli 4 kubične metre vode.

Zaprta lokalna cesta

14.32 je v ulici Med vinogradi v Semiču zaradi razmočenega terena prišlo do porušitve opornega zidu in zasutja lokalne ceste z zemljo. Cesta je zasuta v dolžini 15 metrov. Gasilci PGD Semič so postavili oznake za zaporo ceste. Pristojne službe Občine Semič rešujejo nastalo situacijo. Do odstranitve zemlje in opornega zidu bo lokalna cesta zaprta. Obvoz je možen po drugih poteh.

Motena dobava vode

Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz naselij Vinji Vrh, Poštena vas in Gadova Peč, da bo jutri zaradi pranja vodohrama Vinji vrh motena dobava pitne vode med 7.30 in 14. uro.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.30 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA;

- od 10.30 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC;

- od 14.00 do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.