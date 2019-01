Dvigalo bi bila precejšnja pridobitev

Občina načrtuje stavbo CIK Trebnje opremiti z dvigalom. (Foto: R. N.)

Trebnje - V Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje potekajo številne izobraževalne dejavnosti, v njihovih prostorih gostijo tudi tri oddelke trebanjske osnovne šole, v objektu pa večkrat gostijo tudi kakšen kulturni dogodek. Na občini zato že dlje časa razmišljajo, da bi tam uredili dvigalo, s katerim bi tudi gibalno oviranim omogočili dostop v višja nadstropja.

Investicija je ocenjena na okoli 97.000 evrov, v celoti pa jo bo pokrila občina Trebnje, piše v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki ga je potrdil občinski svet že v prejšnjem mandatu. Trebanjski župan Alojzij Kastelic je za naš časopis povedal, da bodo investicijo uvrstili v predlog letošnjega proračuna, ali jo bodo uresničili, pa bo nato odločal občinski svet. Zaveda se, da ima občina številne druge potrebe, a po njegovih besedah bi bila to velika pridobitev predvsem za starejše, gibalno ovirane in invalide. Podobnega mnenja je tudi direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič, ki dodaja, da bi z njim v zgornje prostore tudi lažje prinesli ali pripeljali kakšno težjo opremo.

Pred nekaj tedni so v zgornjih prostorih stavbe pripravili razstavo rokodelskih izdelkov. Želela si jo je ogledati tudi Zdenka Rezelj, ki je na vozičku, zato so jo po stopnicah skupaj z vozičkom kar nesli. Kot pravi, bo zelo vesela, če bodo res postavili dvigalo. »Tukaj bi bila zagotovo enkrat na teden. Kakšnim predavanjem, delavnicam in dogodkom se zdaj odpovem, ker so največkrat v zgornjih prostorih, kjer so predavalnice, sama pa do tja ne morem priti,« je povedala.

