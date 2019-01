Dnevi odprtih vrat na Fakulteti za zdravstvene vede

29.1.2019 | 09:00

Utrinek z dneva odprtih vrat v minulih letih (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu od danes do četrtka, 31. januarja, med 7.30 in 10. uri pripravlja Dneve odprtih vrat za dijake, učence in ostalo zainteresirano javnost. »Fakulteta nudi študentom prijazno in sodobno izobraževalno in raziskovalno okolje ter jim omogoča mednarodno mobilnost, zato bomo ponudili informacije o vseh naših študijskih programih na vseh stopnjah izobraževanja,« so sporočili iz omenjene fakultete.

Poleg programa zdravstvena nega bodo predstavili tudi nov študijski program fizioterapija, ki ga bodo zaželi izvajati s prihajajočim študijskim letom. Obiskovalci pa se bodo lahko udeležili aktivnosti in delavnic s področja zdravstvene nege starostnika, zdravstvene nege otroka, mikrobiološke diagnostike…

»Zaposlitev na področju zdravstvene nege odlikuje skrb za sočloveka in prinaša veliko osebnega zadovoljstva. Še posebej vabljeni dijaki in osnovnošolci, ki ste pred odločitvijo o svoji nadaljnji karierni poti,« so povabili.

M. Ž.