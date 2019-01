Grajska rez za nov začetek

29.1.2019 | 10:10

Loški zeliščarji so na svoj tradicionlani način pozdravili udeležence rezi. (Foto: Rok Petančič)

Sevnica - KŠTM Sevnica je v nedeljo, 27. januarja, ko se po starih običajih lahko začnejo opravila v vinogradu, v vinogradu pri gradu Sevnica organizirala že 11. Grajsko rez, je sporočil Rok Petančič, svetovalec za kulturo pri KŠTM. Prvo Grajsko rez so pripravili prav tam pred natanko desetimi leti.

Hladno, a tudi sončno vreme je na letošnji dogodek privabilo veliko botric in botrov ter ostalih podpornikov grajskega vinograda; vseh udeležencev je bilo približno 150.

Ob prihodu na grad so udeležence pozdravili Sevniški graščaki in Loški zeliščarji. Pri grajski vili nad vinogradom sta zbrane pozdravila sevniški župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.

V kulturnem programu je nastopila pevka Mira Kolander ob spremljavi harmonikarja Mirka Slemenška. Na prireditvi, ki jo je tudi tokrat povezoval Ciril Dolinšek - Cili, so predstavili prizadevanja občine Sevnica in širše lokalne skupnosti za razvoj turizma, razvoj Lisce, Gradu in ostalih znamenitosti ter novo tematsko pot Gozd je kultura, ki bo potekala tudi mimo grajskega vinograda in katere uradno odprtje bo 23. aprila.

Zbrane na Grajski rezi je nagovoril tudi Blaž Jurko (v njegovi vlogi Sinjo Jezernik), ki je kot nadučitelj služboval na Razborju pod Lisco. Član društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj Aleš Germovšek je opravil rez trte modre frankinje. S pomočjo članov Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj so grajski botri porezali svoje trte in pospravili rezino. Delo so sklenili z vinogradniško malico na toplem v gradu.

V KŠTM, kjer se zahvaljujejo botrom in podpornikom za zaupanje in sodelovanje, pravijo, da v družbo grajskih botrov še sprejemajo nove člane, s čimer se lahko seznanijo tudi spletni strani gradu Sevnica.

M. L., foto: R. Petančič

Galerija