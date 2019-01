Ni več semaforjev, zaključek del spomladi

29.1.2019 | 13:30

Izvajalec del je na cestišču regionalne ceste v Dobravi uspel položiti grobi asfalt in urediti pločnike tako, da so prehodni.

Dobrava pri Škocjanu - Vsi, ki se pogosto vozijo iz šentjernejskega konca skozi Dobravo proti avtocesti oz. v obratni smeri so gotovo veseli, da jih v Dobravi že nekaj časa več ne zaustavi semafor. Glavnina del obnove državne ceste je bila namreč končana do konca lanskega leta - na cestišču je položen grob asfalt, pločnik je primeren za hojo.

Letos je izvajalec del, to so boštanjske Gradnje, nadaljeval z deli na področju izgradnje meteornega kanala, palisad, opornega zidu in javne razsvetljave. Z menjavo spodnjega ustroja regionalne ceste bo nadaljeval marca.

Zvonko Petelin

Kot pravi Zvonko Petelin z občinske uprave, bodo dela potekala v skladu z vremenskimi pogoji, zaključek pa je predviden konec aprila. Dela v Dobravi so sestavljena iz treh različnih pogodb z različnimi izvajalci. Med drugim so gradili pločnik in javno razsvetljavo z delno rekonstrukcijo regionalne ceste. Obenem je potekala gradnja vodovoda po projektu Hidravlične izboljšave in hišni vodovodni priključki ter obnova regionalne ceste.

Decembra lani naj bi se pričela obnova državne ceste še skozi Bučko. Gradbeno pogodbo z izvajalcem del, podjetjem Gradnje iz Boštanja, so podpisali lani novembra, nato so takoj začeli s pripravljalnimi deli, kar pomeni s pripravo dokumentacije za zaporo ceste in elaboratom. Naložba je razdeljena na dva dela: prva faza bo potekala od Jerman vrha do podružnične šole, druga faza pa do kulturnega doma, a za to še pridobivajo zemljišča.

Besedilo in foto: L. Markelj