Iz podjetja ukradli varilne aparate, orodje in še tovorno vozilo

29.1.2019 | 12:15

Foto: arhiv DL

Na območju Trebnjega je med nedeljo in ponedeljkom nekdo vlomil v proizvodne prostore podjetja ter odtujil varilne aparate, varilno orodje in tovorno vozilo znamke Citroen jumper, bele barve, letnik 2003, registrskih številk NM KA 206. Škode je za okoli 33.000 evrov, okoliščine pa kriminalisti še preiskujejo.

Na Sremiški cesti v Krškem je včeraj med 17.30 in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 1.200 evrov.

J. A.