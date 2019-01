Kdo bodo prostovoljci leta 2018?

29.1.2019 | 15:00

Izbrani prostovoljci leta 2017 na zaključni prireditvi junija 2018 (Foto: spletna stran MSS)

Ljubljana - Mladinski svet Slovenije (MSS) letos sedemnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, ki znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Kot so v MSS zapisali v sporočilu za javnost, k prijavi na natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike, skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2018 vključevali prostovoljstvo.

Pri posameznikih bodo izbirali najboljše v šestih kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let in v skupini 30 let ali več. Izbrali bodo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico ter Naj mladinski projekt za preteklo leto. »Pri projektih moramo še poudariti, da se lahko prijavi kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu,« so navedli. Rok za prijave je 29. marec 2018.

Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bodo po izteku natečaja, predvidoma v juniju, povabili na zaključno prireditev, kjer bodo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom. »Z natečajem in zaključno prireditvijo promoviramo prostovoljstvo in mladinsko delo ter nudimo prostovoljcem priložnost, da se srečajo in da skupaj pokažemo, kako razširjeno in pomembno je prostovoljstvo pri nas,« so še poudarili v MSS.

