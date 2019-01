Pretep pri novomeški lekarni, tam vse polno policistov

29.1.2019 | 15:50

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Pred nekaj minutami nas je poklical Novomeščan in pobaral, kaj se dogaja pri glavni novomeški lekarni v neposredni bližini zdravstvenega doma, saj naj bi bilo tam več policistov. Obrnili smo se na predstavnico za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenko Drenik, ki je pojasnila: "Ob 15. uri smo bili obveščeni, da se na Šmihelski cesti pretepajo tri osebe. Policisti so na kraju vzpostavili javni red in mir in zbirajo obvestila. Po zaključenem postopku bodo zoper kršitelje ukrepali v skladu s predpisi."

J. A.