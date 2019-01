Renault razkril novega clia in prenovljenega twinga

29.1.2019 | 18:00

Prenovljeni twingo

Clio pete generacije

Novo mesto - Renault je razkril novo podobo prenovljenega twinga, ki ga izdelujejo v novomeškem Revozu, pa tudi prve fotografije pete generacije clia, ki bo svetovno premiero doživel na bližajočem se ženevskem avtosalonu.

Kot so sporočili z Renaulta, bo prenovljeni twingo na ceste zapeljal maja. Ohranil bo okretnost in prostornost dozdajšnjega modela, spremenjena notranja in zunanja podoba pa prinaša kar nekaj novosti. Prenovljenega twinga bodo poganjali trije bencinski motorji, na voljo bo tudi izvedenka s samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko EDC, kar je edinstvena ponudba v tem segmentu. Prenovljena je tudi multimedijska naprava, poleg dozdajšnjih barv bosta na voljo tudi mango rumena in kremenovo bela.

Prenovljena je tudi osrednja konzola, mehanizma za odpiranje pokrova spredaj in vrat prtljažnika pa bosta bolj ergonomična. Poleg tega se bo prenovljeni malček ponašal z novimi varnostnimi sistemi in elektronskimi pomagali, nekoliko se bo spremenila tudi zunanja podoba. Najočitnejše spremembe bodo na sprednjem odbijaču, najbogatejši paket opreme prinaša kromaste dodatke.

Renault je ob tem objavil tudi prve fotografije pete generacije clia. Kje ga bodo izdelovali, za zdaj še ni razkril, najverjetneje pa bo proizvodnjo dodelil svojima tovarnama v turški Bursi in novomeškem Revozu.

Kot so sporočili z Renaulta, bo peta generacija modela, ki je dosegel že več kot 15 milijonov prodanih primerkov, zadržala zasnovo četrte generacije, ki ji bodo v novem modelu dodali nekaj več modernosti in elegance ter novo tehnologijo.

B. Blaić