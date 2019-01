TPV bo v naslednjih letih podvojil naložbe

Novo mesto - Skupina TPV, ki letos zaznamuje 30 let delovanja, je lansko poslovno leto končala v okvirih predlanskega, kar pomeni, da so skupni prihodki znašali približno 153 milijonov evrov, čistega dobička pa je bilo za približno tri milijone evrov, je ob robu današnjega 6. Dneva inovativnosti TPV povedal predsednik poslovodstva Marko Gorjup. Ob tem so v novomeški družbi lani pridobili nekaj pomembnih naročil, zato si za letos obetajo petodst. rast, pred skupino pa je tudi nekaj let zelo intenzivnega investiranja.

»Ponosni smo na veliko število novih pridobljenih poslov, predvsem na sodelovanje z BMW, kjer smo na področju podvozij pridobili izjemno obsežna naročila. Drugi večji posel je s področja električne mobilnosti, kjer bomo za Volvo – prvič poslujemo neposredno z njim – izdelovali veliko različnih komponent za električne avtomobile, ki bodo šli v proizvodnjo leta 2020,« pravi Gorjup.

ŠIRITEV V BREŽICAH

Na račun novih poslov je v skupini dozorela tudi strateška odločitev, da bodo širili svojo proizvodno lokacijo v Brežicah, kjer so že dokupili nove površine v tamkajšnji industrijski coni. V Brežicah ima TPV trenutno približno 120 zaposlenih, z novimi projekti pa se bo ta številka še povečala. Za koliko? Gorjup odgovora še nima, saj TPV veliko vlaga v avtomatizacijo proizvodnje, bodo pa predvsem na račun sodelovanja z BMW v prihodnjih petih letih za naložbe namenili več kot 60 milijonov evrov, največ prav v Brežicah. Za primerjavo, lani je Skupina TPV za investicije porabila približno sedem milijonov evrov.

V skupini, ki šteje nekaj čez 1200 zaposlenih, so lani dodatno zaposlili približno 40 ljudi, ob vse večji avtomatizaciji proizvodnje pa v prihodnosti načrtujejo predvsem dodatne zaposlitve inženirjev strojništva, elektrotehnike in informatike. Večjih težav pri zaposlovanju strokovnega kadra nimajo, saj redno razpisujejo štipendije in dobro sodelujejo z visokošolskimi ustanovami, drugače pa je z delavci v proizvodnji, kjer tudi TPV občuti pomanjkanje.

CENIJO INOVATIVNOST

Sicer pa so danes TPV pripravil že 6. Dan inovativnosti, ki jo v skupini organizirano spodbujajo zadnjih deset let. V tem času so zaposleni podali več kot 13.500 inovativnih predlogov, samo lani več kot 3000 oz. več kot tri predloge na zaposlenega. Kot pojasnjuje direktor raziskovalno-razvojnega sektorja v TPV Krunoslav Šimrak, se inovativni predlogi nanašajo tako na konkretne izdelke – lani je denimo najbolj odmeval njihov zvezni zadrževalnik vrat, ki je prejel zlato inovatorsko priznanje Gospodarske zbornice Slovenije in bil razglašen tudi za najboljšo inovacijo po izboru javnosti –, kot tudi na proizvodni proces, kjer z inovacijami dvigajo kakovost in nižajo produkcijske stroške, hkrati pa povečajo kapaciteto proizvodnih linij.

Kot ideja se je začela tudi nova odprta platforma za inovatorje TPV Innovation Station, ki so jo v TPV predstavili na Dnevu inovativnosti. To je spletna stran, prek katere lahko zaposleni, pa tudi zunanji partnerji, kot so startupi, izobraževalne ustanove, manjša podjetja ter inovativni posamezniki in skupine, oddajo svoje inovativne predloge. »Presodili smo, da je skupina TPV zrela za ta korak, ki ga potrebujemo zaradi globalizacije inovativnih idej v našem okolju,« pojasnjuje Šimrak in dodaja, da je glavni cilj platforme, da bi s povezovanjem z zunanjimi partnerji dobili inovativne rešitve za svoje premijske kupce.

LETOŠNJI NAGRAJENCI

Na prireditvi ob Dnevu inovativnosti so podelili tudi nagrade za najboljše inovativne predloge preteklega leta. Za najkoristnejši predlog posameznika je bila izbrana pobuda Predraga Vučinića, izdelava varilnega orodja za uporovno varjenje na projektu Daimler; za najkoristnejši skupinski predlog pa je odbor za inovacijske predloge izbral predlog pametni stroj – formirnik kartonskih zabojev s skladiščem kartona (Blaž Stare, Mišo Pereško, Veljko Goleš, Alen Černelč, Boris Antolovič, Peter Pšeničnik in Jože Gramc). Kot pravijo v TPV, sta obe inovaciji prispevali k dvigu konkurenčnosti družbe, pridobivanju novih poslov, višji produktivnosti in izboljšanju ergonomije dela.

Na Dnevu inovativnosti so podelili tudi priznanja zaposlenim, ki so lani končali izobraževanje, pa tudi nagrado Martina Severja za najboljše raziskovalne naloge in članke. Za magistrsko delo Napovedovanje dobe trajanja zvarnih spojev za različne vrste protikorozijskih zaščit jo je prejel Boris Menič.

Boris Blaić