Našli truplo v Savi; zaradi prometne nesreče moten železniški promet

30.1.2019 | 06:50

Simbolična slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 14.58 uri so pri kraju Kompolje, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica na reki Savi s čolnom prepeljali mrtvo osebo na brežino, kjer so jo prevzele pristojne službe.

Nesreča ob progi

Davi ob 0.40 sta na Cesti Toneta Kralja v Grosuplju trčili osebni vozili. Po trčenju je eno od osebnih vozil odbilo na železniško progo, v drugem vozilu, ki je obstalo na cesti, pa je bila poškodovana oseba. Poleg reševalcev RP KC Ljubljana in dežurnega zdravnika iz ZD Grosuplje so posredovali tudi gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, ki so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi in iznosu ter prenosu poškodovane osebe. O dogodku je bila obveščena policija ter dispečer Slovenskih železnic, ki je povedal, da na progi do 7. ure zjutraj ne bo potekal železniški promet.

Gorelo pod nadstreškom

Včeraj ob 10.28 je v Rimski ulici, občina Velike Lašče, gorelo pod nadstreškom lesenega objekta. Požar je pogasili lastnik objekta, gasilca PGD Velike Lašče pa sta okolico požara pregledala s termovizijsko kamero in določena mesta dodatno zalila z vodo.

V šoli iztekala voda

Ob 19.26 je v prostorih Osnovne šole Brinje na Ljubljanski cesti v Grosupljem zaradi okvare na napeljavi voda pod pritiskom izhajala iz hidrantnega omrežja. Iztekanje vode je z zaprtjem ventila zaustavil hišnik, gasilci PGD Grosuplje pa so nato nudili pomoč pri odpravljanju posledic poplavljanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA;

- od 14:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Gračka Gora med 8. in 10.30 uro in na območju TP Krajna Brda med 11. in 13.30 uro.

M. K.