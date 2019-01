Krka slavila za točko

30.1.2019 | 08:00

Novomeščani so s sinočnjo zmago iznenačili z vodilno Sixt Primorsko. (Foto: J. Ž.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 11. kola Lige Nova KBM doma s 66:65 (12:20, 20:16, 11:14, 23:15) premagali domžalski Helios Suns. Novomeščani so se tako po sinočnji tekmi po številu zmag izenačili z vodilno Sixt Primorsko.

V prvem polčasu so bili praktično ves čas v ospredju Domžalčani, ki so imeli sredi druge četrtine že 14 točk prednosti (28:14), a do konca polčasa so jih Novomeščani uspelo ujeti in napovedali zanimiv drugi del.

V tretji četrtini so si gostujoči košarkarji znova priigrali kar zajetnih 13 točk prednosti (50:37), v zadnjih deset minut pa so nesli sedem točk prednosti. Krkaši so se nato povsem vrnili v igro, sredi četrtine izničili zaostanek in tudi prešli v vodstvo. V zadnji minuti je Paolo Marinelli najprej z dvema prostima metoma poskrbel za 66:63, Jure Močnik je prav tako s prostima metoma goste približal na 66:65, zatem pa je pri domačih trojko zgrešil Miha Škedelj, na drugi strani pa tri sekunde pred koncem Miroslav Pašajlić, ki je tako imel tudi zadnji met za zmago gostov, so tekmo povzeli na Košarkarski zvezi Slovenije.

Pri Novomeščanih je bil s 15 točkami najboljši Domen Bratož, pri gostih pa s 13 točkami Miroslav Pašajlić.

Krka bo že jutri, 31. januarja, v naslednjem kolu Lige Nova KBM doma gostila Šenčur.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi povedal: »Veseli me, da smo izvlekli zmago v končnici. Mogoče je to nov trend, da uspemo dobiti tekme v zadnjih minutah tekme. Vsaka takšna zmaga je za nas pomembna, mislim pa, da bi morali tekmo odigrati veliko pametneje in to je dobra šola za naprej.«

Dvorana Leona Štuklja, sodniki: Pukl (Maribor), Krajnc (Limbuš) in Palčič (Postojna).

* Krka: Osolnik 3, Bratož 15 (2:2), Lalić 11 (1:2), Škedelj 6 (1:4), Cinac 10 (2:2), Lapornik 9, Stipaničev 4 (4:4), Fifolt 3 (1:2), Marinelli 2 (2:2), Jošilo 3 (1:1).

* Helios Suns: Močnik 10 (2:3), Mahkovic 12 (6:8), Fon 9 (5:6), Bratec 3, Šalić 4 (2:4), Besedić 9 (2:2), Klavžar 3 (1:2), Oman 2 (2:2), Pašajlić 13 (2:3).

* Prosti meti: Krka 14:19, Helios 22:30.

* Met za tri točke: Krka 10:29 (Lapornik 3, Bratož 3, Cinac 2, Osolnik, Škedelj), Helios 3:22 (Bratec, Besedić, Pašajlić).

* Osebne napake: Krka 28, Helios 21.

* Pet osebnih: Besedić (40.).

M. Ž.