V Škocjanu sprejeli dva proračuna - za letos in za prihodnje leto

30.1.2019 | 09:05

Glasovanje o proračunih - na levi Franci Kocjan z rdečim kartonom v rokah.

Škocjan - Občina Škocjan prekinja dosedanji začasni način začasnega financiranja. Na sinočnji seji so namreč svetniki sprejeli kar dva proračuna - tako za letošnje leto kot za leto 2010. Predlog so potrdili skoraj vsi, proti je glasoval le Franci Kocjan.

Oba predloga proračuna je pregledal Odbor za javne finance - kot je zatrdil njegov predsednik Slavko Pungeršič, zelo natančno - in ju predlagal v sprejem.

V naslednjih letih se bo v škocjanski dolini zelo veliko delalo, o čemer govorijo že številke. Ocena prihodkov za letošnje leto znaša skoraj 6,2 milijona evrov, odhodkov pa dobrih 7 milijonov evrov, za leto 2020 pa so prihodki načrtovani v višini 5,1 milijona evrov, odhodki pa 6,2 milijona evrov. Letos kar okrog 20 odstotkov prihodkov predstavljajo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za investicijske projekte, kot so hidravlične izboljšave, Knobleharjev muzej, eko socialna kmetija na Bučki, kolesarske steze, ter sredstva Zakona o sofinanciranju občin in nepovratna sredstva za Zeliščarski center JV Slovenije.

Mateja Robek Zaletelj z občinske uprave je predstavila oba predloga proračuna občine Škocjan.

Kot je v predstavitvi proračuna povedala Mateja Robek Zaletelj, bo letos treba plačati tudi glavnice brezobrestnega kredita gospodarskega ministrstva iz Zakona o financiranju občin za investicije v letih 2016 in 2017, in sicer štiri obroke, skupaj 21 tisoč evrov. Za letos načrtujejo, da bodo najeli 400 tisoč evrov kredita preko poslovne banke za izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega voda Dolnja Stara vas - Poslovna cona Dobruška vas ter brezobrestnega kredita gospodarskega ministrstva iz Zakona o financiranju občin za izgradnjo ceste v naselju Hrastulje 2, ki je pomembna zaradi novega stanovanjskega naselja.

Amandmaji za ceste

Jože Kapler

Med prioritete prihodnjih dveh let v občini po besedah župana Jožeta Kaplerja poleg že naštetih naložb sodijo še: dokončanje obnove regionalne ceste v Dobravi z vso infrastrukturo, ravno tako na Bučki, izgradnja rondoja v Gospodarsko-tehnološki coni Dobruška vas, kar je predpogoj za zaživitev cone, veliko pa bodo postorili tudi na cestnem področju.

Prav za te zadeve je v času javne razprave o proračunu prišlo največ pripomb in amandmajev svetnikov, občanov oz. strank, »ki smo jih skušali v največji meri upoštevati. Naj tako vsak občan tudi zaradi lanske prodaje zemljišč v coni in posledično kapitalskih prihodkov v proračunu - gre za okrog 1,7 milijona evrov, to začuti in urejene ceste vsem pomenijo veliko,« je dejal Kapler in poudaril, da imajo vse naložbe finančno pokrite, tudi zato, ker so v preteklih letih privarčevali okrog 1,5 milijona evrov.

Slavko Pungeršič (v sredini)

Sprejem proračunov za dve leti skupaj je dobra poteza tudi zato, ker je možno dolgoročnejše načrtovanje investicij, ki jih ni mogoče uresničiti v enem letu. Prav takih je v škocjanski občini sedaj kar nekaj.

Direktorica občinske uprave Petra Pozderec meni, da je občina na dobri razvojni poti in da bodo v prihodnjih dveh letih imeli veliko dela. V preteklih letih so zaključni računi znašali okrog 2,3 milijona evrov, lanski bo že bistveno drugačen, okrog 4,8 milijona, naslednji pa glede na načrtovane prihodke še bistveno večji.

Da občini kaže dobro, je poudaril tudi dolgoletni občinski svetnik Slavko Pungeršič, »saj prvič, odkar sem svetnik, kapitalski prihodki v proračunu niso zapisani kar tako, ampak so realni.«

Besedilo in foto: L. Markelj

