Velenjčani visoko premagali Ivančno Gorico

30.1.2019 | 09:30

Foto: Arhiv DL

Velenje - Rokometaši Gorenja iz Velenja in Sviša iz Ivančne Gorice so z zaostalo tekmo 11. kroga poskrbeli za uvod v spomladanski del tekmovanja. Velenjčani, ki se borijo za vrh in nastopanje v evropskih pokalih, so goste, ki nujno potrebujejo točke za obstanek v ligi, visoko premagali z 41:25 (18:10).

Domači rokometaši so sinoči hitro povedli s 5:1 in že v prvem delu s +10 (16:6). Po odmoru je razlika še naraščala, v začetku druge polovice drugega dela celo na +16 (33:17). Igralec večera je bil Matic Verdinek, ki je Ivančni gorici zabil kar 10 golov, je tekmo povzela STA.

Ivančno Gorico konec tedna čaka obračun z novomeško Krko.

* Rdeča dvorana, gledalcev 150, sodnika: Romih, Kržan.

* Gorenje Velenje: Mazej 2, Haseljić 2, Tajnik 3, Špelić 1, Matanović 2, Logar, Levc 1, Stojnić 3, Vujović, Miklavčič 2, Banfro 2, Verdinek 10 (1), Taletović, M. Kavčič 7, A. Kavčič 2, Kete 4 (1).

* Sviš Ivančna Gorica: Tekavec 1, Knez 1, Zafran 1, Fink 2, Hrovat, Stopar 3, Škorc, Matej Košir 4 (2), Pirnat 1, Struna, Kutnar 3, Krabonja 4, Željko 2, Vencelj, Zlatnar, Matic Košir 3,

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (2), Sviš Ivančna Gorica 6 (2).

* Izključitve: Gorenje Velenje 6, Sviš Ivančna Gorica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

M. Ž., STA