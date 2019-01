Nocoj bodo v Šmarjeti potrjevali nov občinski svet in župana

30.1.2019 | 10:30

Občina Šmarješke Toplice ima sedež v Šmarjeti.

Šmarješke Toplice - Nocoj se morda v šmarješki občini razreši »volilna saga« z nedavnih lokalnih in županskih volitev. V Šmarjeti bo namreč ob 18. uri potekala ustanovna seja občinskega sveta in v šmarješki občini bodo tako kot zadnji v državi po jesenskih lokalnih in županskih volitvah potrjevali nov občinski svet in novoizvoljenega župana Marjana Hribarja.

Dnevni red seje je običajen - po poročilu Občinske volilne komisije (OK) o izidu volitev v občinski svet in volitvah župana bo imenovana začasna tričlanska mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in priprava predloga potrditve mandatov članov OS in ugotovitev izvolitve župana. Nato bodo potrjevali mandate.

Novoizvoljeni svetniki bodo odločali tudi o pritožbi dosedanje županje Bernardke Krnc, ki je po poročilu OVK v drugem krogu volitev izgubila za dva glasova. Spomnimo - izid je bil najprej izenačen, neodločen izid med Hribarjem in Krnčevo pa bi zahteval žreb župana. Ker sta oba županska kandidata na delo volilnih odborov nato vložila ugovore, se je volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti odločila za ponovitev volitev v Beli Cerkvi, v ponovnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča pa odločila, da ponovitve županskih volitev v Beli Cerkvi ne bo. OVK je ugotovila, da je v drugem krogu volitev zmagal Hribar s 1017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala 1015 glasov.

Glede očitka Krnčeve o nepojasnjenih 132 glasovih razlike v dveh točkah, ki obravnavata glasovanje v drugem krogu, sta OVK in njen predsednik Fredi Bančov po ponovnem pregledu poročila 23. januarja izdala slep o popravi pisne pomote. Izid ostaja isti, Hribar je zmagal na županskih volitvah, ugotavljajo v OVK.

Zaradi zapletov z neveljavnimi glasovnicami in ugotavljanjem izida volitev v drugem krogu se je Krnčeva pritožila na občinski svet, sicer pa je o vsebini pritožbe skupaj s pravnim zastopnikom Damijanom Gregorcem več spregovorila na nedavni novinarski konferenci v Beli Cerkvi. Kot je povedal Gregorc, pridejo v poštev možnost ponovitev županskih volitev v vseh občini ali le na volišču Bela Cerkev, ali pa vnovično štetje vseh oddanih glasov - če bo občinski svet seveda sledil njeni pritožbi. Sicer se bo Krnčeva pritožila na Upravno sodišče RS.

Besedilo in foto: L. Markelj