Napadel ga je s palico, poškropil z sozlicem in ranil z nožem

30.1.2019 | 11:30

Foto: Arhiv DL

Poročali smo že o včerajšnjem pretepu v Novem mestu, s Policijske uprave Novo mesto pa so danes sporočili, da so policisti ob 15. uri prejeli obvestilo, da se na Šmihelski cesti v bližini zdravstvene ustanove pretepajo neznanci. Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so, da sta se sprla in pretepala dva moška, stara19 in 31 let, ki naj bi bila že dalj časa v sporu. Mlajši naj bi starejšega napadel s palico, ga poškropil s solzivcem in z nožem poškodoval po roki. V pretepu se je lažje poškodoval tudi 19-letnik. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Pešačil po avtocesti

Novomeški prometniki so bili včeraj nekaj pred 13. uro obveščeni o nevarnem ravnanju moškega, ki naj bi v bližini Trebnjega pešačil po avtocesti. Policisti so državljana Makedonije, ki je s svojim ravnanjem ogrožal sebe in druge udeležence v prometu izsledili in ga odpeljali do bližnjega počivališča. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izrekli globo.

Pijan vijugal po avtocesti

V noči na sredo je občan policiste obvestil, da na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novem mestu voznik osebnega avtomobila vijuga po vozišču in ogroža ostale udeležence v prometu. Policisti so kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,84 miligramov alkohola. 43-letnega kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje, mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v znesku 1160 evrov in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odnesel denar in ključe vozila

Policiste PP Metlika je oškodovanec obvestil, da je v ponedeljek zvečer na Trdinovi poti nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in ključe vozila. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ob nakit in denar

V Črnomlju je včeraj med 17.30 in 19. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in denar ter lastnike oškodoval za 2000 evrov.

Z vlomom škode za 8000 evrov

Na Volčičevi ulici v Novem mestu je med ponedeljkom in torkom v času odsotnosti stanovalcev nekdo skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in lastnico oškodoval za 8000 evrov.

M. Ž.