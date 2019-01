Svetniki nanizali številne pobude in vprašanja

30.1.2019 | 13:30

Črnomaljske svetnice in svetniki so včeraj zasedali tretjič v tem mandatu.

Črnomelj - Črnomaljski svetniki so včeraj zasedali na tretji seji občinskega sveta v tem mandatu. Za devet točk dnevnega reda so porabili poldrugo uro. Največ časa so se zadržali pri številnih pobudah in vprašanjih.

Ponovno so predlagali, naj se prouči režim parkiranja v starem mestnem jedru, zanimalo jih je, kakšen je protokol čiščenja v središču Črnomlja, opozorili so na industrijsko cono Otovec, ki je vse prej kot to, in na zaščito vodnega vira Dobličice. Predlagali so podaljšani delovni čas v vsaj eni enoti črnomaljskega Otroškega vrtca Otona Župančiča. Prav tako so predlagali, naj na občinski upravi pripravijo načrt, kako bodo počistili odpadke, ki predvsem v gozdovih ostajajo za ilegalnimi pribežniki ter občinarjem naložili še nekaj nalog, ki jih morajo opraviti ali vsaj pojasniti do naslednje seje občinskega sveta.

Soglasno so se strinjali, da športnica leta 2018 postane kegljačica Tina Mržljak. Nekoliko pomislekov so imeli glede športnika lanskega leta, karateista Michela Horna. Vendar se jih je večina strinjala, da prejme priznanje. Še daljša razprava pa je bila glede športnega kolektiva lanskega leta, ki je postal Karate klub Krka s sedežem v Tribučah. Marsikdo od svetnikov za omenjeni klub sploh še ni slišal, izkazalo pa se je tudi, da je komisija za priznanja sicer delala po pravilniku, ki pa ga je potrebno popraviti in natančno definirati, kaj je športni kolektiv.

Svetniki so dvignili roke tudi za ljubiteljskega kulturnega delavca Janka Balkovca, ki bo ob slovenskem kulturnem prazniku prejel Župančičevo plaketo, medtem ko bodo umetniškemu vodji Tamburaškega orkestra Dobreč Gregorju Zagorcu izročili Župančičevo diplomo. Na osrednji proslavi ob črnomaljskem občinskem prazniku, ki bo 18. februarja, bo prejela plaketo občine župnijska Karitas Črnomelj, diplomi pa začetnica Šole zdravja v Beli krajini Lidija Malešič in zgodovinar Janez Weiss.

Medtem ko letos ni bilo nobenega predloga za ekološko grajo kopino, bo ekološko pohvalo brezo prejel ljubiteljski fotograf Vinko Kukman, ki s pomočjo fotografij tudi bistveno prispeva k urejanju in varovanju okolja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija