Leto jubilejev bodo gasilci pospremili s številnimi dogodki

30.1.2019 | 15:00

Utrninek s praznovanja 140-letnice PGD Metlika pred desetimi leti, ko so tamkajšnji gasilci ob visokem jubileju dobili prepotrebno gasilsko vozilo. (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Ljubljana, Metlika - Leto 2019 bo za slovenske gasilce še posebej pestro. Letos namreč obeležujejo 150-letnico PGD Metlika in hkrati 150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70-letnico ustanovitve Gasilske zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki, so povedali na današnji novinarski konferenci.

Vsem jubilejem primerno bodo v tem letu izvedli številne aktivnosti, ki odražajo zaupanje in dajejo pomen delu gasilcev, je na današnji predstavitvi dejal predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Organizatorjem se je zdelo primerno, da pri praznovanju med drugim sodelujejo tako prostovoljni kot poklicni metliški gasilci, gasilska zveza in lokalna skupnost. Na ta način se lahko vsakemu deležniku nameni posebno pozornost. Po mnenju Cerkvenika se na ta način pomaga utrjevati tudi medsebojne vezi in znanje.

Program jubilejnega leta je podrobneje predstavil predsednik gasilske zveze Metlika Martin Štubljar. Skozi vse leto se bodo zvrstili številni tematski dogodki in razstave, vrhunec leta pa bodo predstavljale slovesnosti 7. in 8. septembra v Metliki. V soboto, 7. septembra, bo tako potekalo praznovanje 150-letnice PGD Metlika, 8. septembra pa bo najprej potekala slavnostna akademija ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije, nato pa še vseslovensko zborovanje gasilcev s slavnostnim mimohodom gasilcev in gasilk ter pripadnikov drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v Sloveniji.

"Belokranjskim gasilcem, gasilski zvezi Metlika in širšemu prostoru Bele Krajine je v veliko čast, da imamo lahko priložnost, da gostimo organizacijo vseh teh slovesnosti prav v Metliki," je pomen teh dogodkov komentiral Štubljar.

Štubljar je ob tem izpostavil še nekatere spremljajoče dogodke, kot je na primer vseslovenski likovni in literarni natečaj Gasilci na pomoč! Po besedah Cerkvenika bo izšel tudi zbornik ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. Na koncu leta bo potekala še slovesnost, s katero se bodo poklonili celotnemu jubilejnemu dogajanju.

Predsednik PGD Metlika Amir Mehadžić je na predstavitvi poudaril zelo dobro sodelovanje tako z lokalno skupnostjo kot tudi z gasilsko zvezo. Kot pravi, se v društvu veselijo obeležja 150-letnice delovanja, a se zavedajo, da tak dogodek predstavlja tudi velik izziv.

V imenu lokalne skupnosti pa je spregovoril župan Metlike Darko Zevnik. Zelo ga veseli, da jih je gasilska zveza sprejela kot partnerja in jim prepustila organizacijo 150-letnice, ob tem pa obljubil, da se bodo potrudili po najboljših močeh.

PGD Metlika velja za prvo prostovoljno gasilsko društvo oziroma - kot so jo takrat imenovali - požarno brambo. Ustanovljena je bila leta 1869 na pobudo graščaka Josipa Savinška. Temu so sledile ustanovitve PGD Laško, PGD Ljubljana-mesto in PGD Ptuj v letu 1870, s tem pa se je začelo obdobje organiziranega gasilstva na Slovenskem.

Krovna gasilska organizacija pa je bila ustanovljena leta 1949. Danes je vanjo vključenih 120 gasilskih zvez, v katerih deluje 1341 društev.

STA