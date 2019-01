Priznanje za prenovo tudi Dvorjanom

Priznanje za prenovo arhitekture so namenili prenovljeni Vrbanovi domačiji v Brodah v Poljanski dolini, priznanje za prenovo notranjosti in opreme hiši Pr' Gavedarjo lastnice Martine Gregori v Podkorenu pri Kranjski Gori, Novinčeva pa sta dobila priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti, ki jo je kot odgovorna konservatorka vodila Judita Podgornik Zaletel iz novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Partnerji projekta Šola prenove so ljubljanska Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije in ljubljanska Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola.

Ob tej priložnosti je Tomaž Slak predstavil prenovo novomeškega Glavnega trga, župan Gregor Macedoni pa je vse povabil na slovesnost ob zaključku prenove in napovedal, da bo novomeški Glavni trg prav gotovo kandidiral za priznanje, kakršna so podeljevali danes.

I. Vidmar

Galerija