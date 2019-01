Za vsak uspeh sta potrebni vizija in vztrajnost

31.1.2019 | 08:20

Z vinarjem Marjanom Simčičem se je pogovarjal Borut Omerzel. (Foto: M. B. J.)

Metlika - Sinoči se je v metliškem hotelu Bela krajina zaključila 10. sezona Zimskih kratkočasnic. Na zadnjem pogovornem večeru je bil gost Boruta Omerzela, glavnega in odgovornega urednika Playboya Slovenija, sicer pa metliškega rojaka, znani vinar iz Goriških Brd Marjan Simčič.

Marjanu je oče pred 30 leti predal kmetijo in žiro račun. Takrat je imel komaj 20 let in veliko idej. Danes je Marjan vinar svetovnega slovesa, a kot je povedal, sta za vsak uspeh potrebni vizija in vztrajnost. Njegova vizija je med drugim bila, da pride v sam vrh, kar mu je uspelo, vendar iz izkušenj ve, da je lažje priti na vrh kot na njem ostati. Kozarec njegovega vina velja v Londonu celo 35 funtov. Pohvalil pa je slovenska vina, ki se nam jih ni potrebno sramovati.

Za Simčiča je zelo pomembna preciznost od dela v vinogradu do polnitve vin v steklenice. Po njegovem se vrhunskost loči od povprečnosti v detajlih. Kakovost njegovih vin je zelo konstantna, največja nagrada zanj pa niso priznanja, ampak kupci, ki že vrsto let zaupajo njegovim vinom. Marjan pripada že peti generaciji na njihovi kmetiji, na kateri so družinski člani tesno povezani. So ekipa, ki si med seboj zaupa in stopijo skupaj, ko je to potrebno. Sicer pa je dejal, da so Brda prav zaradi vina postala butična turistična destinacija.

Včerajšnji pogovorni večer so s petjem in igranjem popestrili člani metliške Folklorne skupina Ivana Navratila. V 10. sezoni Zimskih kratkočasnic, ki jih pripravlja metliška območna izpostava JSKD v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika, se je na šestih dogodkih zvrstilo prav toliko gostov, prisluhnilo pa jim je okrog 400 obiskovalcev.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

