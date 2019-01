Delavec padel z gradbenega odra

31.1.2019 | 07:00

Včeraj ob 12.34 uri je v Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, delavec padel iz gradbenega odra. Reševalci NMP Trebnje so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga prepeljali v UKC Ljubljano. O nesreči so bile obveščene pristojne službe.

Ob 11.30 uri je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala obolelo osebo iz Splošne bolnišnice Novo mesto v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, Cerovec Hrib levo;

- od 11.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE , izvod Kočevar.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.30 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Dobje Podgradec med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Vidova Pot med 12. in 14.30 uro.

M. K.