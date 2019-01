Na krvodajalskem stolu danes dva jubilanta

31.1.2019 | 12:10

Z leve proti desni: jubilant Andrej Boh iz Boršta pri Dvoru, sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek, jubilant Polde Kočjaž iz Drganjih sel in Ivica Medic iz KORK Straža. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na novomeškem Centru za transfuzijsko dejavnost so danes sprejeli dva krvodajalca jubilanta. Andrej Boh iz Boršta pri Dvoru je kri daroval 110-tič, Polde Kočjaž iz Drganjih sel pa 100-tič.

52-letni Boh je povedal, da je krvodajalec postal še v času služenja vojaščine, saj je šel lahko zaradi tega dva dni prej domov. Temu humanitarnemu poslanstvu je ostal predan tudi zato, ker je bila krvodajalka že njegova mati, danes pa sta tudi žena in hči. V mladosti je imel motoristično nesrečo in je tedaj tudi sam potreboval darovano kri, zato se zaveda, da je krvodajalstvo pomembno, kri pa daruje tudi zaradi lastnega zdravja. Zaposlen je v podjetju Rem in do upokojitve mu manjka okoli pet let, sicer pa je rad športno aktiven, prosti čas pa preživlja na sprehodih s svojim psom, rad tudi gobari. »Dokler bom zdrav oziroma dokler bo šlo,« je odgovoril na vprašanje, kolikokrat še namerava sesti na krvodajalski stol.

Podobno meni tudi 60-letni upokojenec Kočjaž, ki je kri prvič daroval pri 18. letih. »Odpravili smo se skupinsko s sodelavci,« je povedal nekdanji krkaš in nadaljeval, da se po odvzemu dobro počuti, hkrati pa se zaveda, da je s tem naredil nekaj dobrega. Tudi v njegovi družini je krvodajalka soproga in oba brata, za sebe pa predvideva, da se bo udeležil vsaj še desetih ali petnajstih odvzemov. Jubilant iz Drganjih sel je aktiven v straškem društvu upokojencev oz. tamkajšnji pohodniški sekciji, sicer pa poje tako v MePZ Straža kot MePZ Dolenjske Toplice. Prosti čas rad preživlja v družbi dveh vnukov.

M. M.