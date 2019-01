Župana zaslišali glede avtobusov in telovadnice

31.1.2019 | 09:20

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, vodja JSKD OI Novo mesto Klavdija Kotar in predsednik DNŠ Jan Kruljac.

Okroglo mizo je priredila Dijaška organizacija Gimnazije Novo mesto.

Novo mesto - Dijaška organizacija Gimnazije Novo mesto je včeraj priredila okroglo mizo z naslovom Novo mesto – mesto priložnosti. Dijaki so nanjo povabili novomeškega župana Gregorja Macedonija, vodjo novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Klavdijo Kotar in predsednika Društva novomeških študentov Jana Kruljaca.

Kotarjeva je predstavila delovanje in programe JSKD ter jih povabila k umetniškemu udejstvovanju, Kruljac pa je predstavil načrte DNŠ, povezane tudi z oživitvijo kluba LokalPatriot, in podobno gimnazijce povabil k sodelovanju. Na večino vprašanj je moral odgovarjati župan, saj so se ta nanašala na pomanjkanje popoldanskih linij mestnih avtobusov, njihove zamude, siceršnjo slabo prometno ureditev, zanimala jih je širitev sistema GoNm in kolesarskih povezav, usoda Sokolskega doma, načrtovana izgradnja bazena in načrti glede izgradnje šolske telovadnice, občinske štipendije itd. Povedali so, da so tako glede siceršnjega (kulturnega) dogajanja kot občinskih načrtov na področju mladine, npr. glede mladinskega centra Oton, preslabo obveščeni, in sogovornike vprašali, kaj od mladih pričakujejo.

Vsi trije so dali vedeti, da so zaljubljeni v Novo mesto iz različnih razlogov, a da morajo biti mladi tudi sami bolj aktivni. »Udejstvujte se pri projektih in dogodkih! Če bodo na nekem našem izobraževanju le trije, ga verjetno ne bo več. Če vas bo prišlo 50, bo naslednjič še boljše,« je rekel Kruljac, podobno tudi Kotarjeva: »Od vas veliko pričakujem, saj ste vi naša prihodnost. Pokažite nam, kaj si želite, ne bodite pasivni, saj informacije so, še več, res veliko jih je, prav tako priložnosti.«

Tudi Macedoni jim je, ne le kot župan, ampak tudi kot nekdanji gimnazijec in prvi predsednik DNŠ, za konec rekel, naj bodo odprti in bolj zahtevni oz. aktivni: »Kar boste vložili v to okolje, takšno boste imeli. In ne govorite o tem okolju v tretji osebi, ampak v prvi. Že danes bodite glasni, jutri boste vodili občino.«

O ostalih odgovorih in načrtih MO Novo mesto ter na včerajšnji okrogli mizi prvič razkriti oz. najbolj verjetni bodoči lokaciji kluba Lokalpatriot pa v naslednji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

