Hudoklin bo svetnik - Upravno sodišče RS ugodilo njegovi pritožbi

31.1.2019 | 10:00

Franc Hudoklin je zadovoljen z razsodbo, ki pa je še ni videl in je zato ne more podrobneje komentirati.

Šentjernej - Franc Hudoklin, ki na zadnjih lokalnih volitvah v občini Šentjernej v drugem krogu županskih volitev ni bil izvoljen za župana, kot prvopodpisani na listi SLS pa za svetnika, bo očitno v tem mandatu le sedel v občinskem svetu, čeprav nekaterim to ni najbolj po godu.

Upravno sodišče RS je namreč v celoti ugodilo njegovi pritožbi zoper sklep Občinskega sveta občine Šentjernej zaradi varstva volilne pravice - občinski svet namreč ni potrdil njegovega mandata. Sklep se mora odpraviti in občinski svet mora ponovno odločati o isti zadevi, tožena stranka, torej občinski svet, pa mora tožeči stranki, to je Franc Hudoklin, povrniti stroške postopka, ki znašajo slabih 350 evrov.

Spomnimo, da so na ustanovni seji na predlog štirih svetnikov in njihovih list - Andreja Mikca z Liste za šentjernejsko dolino, Janeza Selaka z Liste Skupaj za prihodnost, Jožeta Vrtačiča z liste Mladi za aktiven Šentjernej in Alberta Pavliča z SDS - na mandatno komisijo vložili pritožbo na Hudoklinovo svetniško kandidaturo in v njej izpostavili problematičnost oz. spornost njegovega mandata, ker je Hudoklin zaposlen v podjetju WTE iz Kranjske Gore, ki je koncesionar, s katerim je Občina Šentjernej v direktnem sporu. Pri odločanju naj bi zato prišlo do nasprotja interesov, pojavil bi se videz nepristranskosti.

Občinski svet bo ponovno odločal o Hudoklinovem mandatu

Klementina Zeme, pravna zastopnica Franca Hudoklina

Upravno sodišče je Hudoklinovo pritožbo razumelo kot utemeljeno, med drugim pa omenja vprašljivost pravočasne oddaje pritožb na občinski svet, saj jih je zakonsko treba vložiti do začetka prve seje, iz volilnega spisa pa ni razvidno, kdaj je to bilo. Hudoklin v pritožbi sodišču med drugim navaja, da sta bili dani šele tekom konstitutivne seje 28. decembra, torej prepozno.

Pravna zastopnica Franca Hudoklina Klementina Zeme je zadovoljna z razpletom in pravi, da kaj drugega tudi ni pričakovala. »Občina oz. župan Radko Luzar mora zdaj v najkrajšem času sklicati občinsko sejo ter potrditi mandat svetniku Francu Hudoklinu,« je povedala.

Hudoklin: »Kaj drugega ni bilo za pričakovati«

Franc Hudoklin na ustanovni seji OS občine Šentjernej, ko mu svetniški kolegi niso potrdili mandata.

In kako zadeve komentira Franc Hudoklin, ki je bil ob nepotrditvi mandata zelo razočaran, »saj sem bil legitimno izvoljen od občanov občine Šentjernej«.

»Odločbe še nisem videl, včeraj me je o tem telefonsko obvestila moja odvetnica in danes bom zadevo preučil. Zadovoljen sem, da se je pozitivno razpletlo v moj prid, sicer pa drugače tudi ni bilo za pričakovati. Upam, da bo razsodba sodišča upoštevana,« je za Dolenjski list povedal Hudoklin in omenil, da so v SLS, ki ji v Šentjerneju predseduje, razočarani, ker so te dni izvedeli, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozive za predloge kandidatov za člane delovnih teles občine menda poslala vsem strankam in listam v občini, le njih je izpustila.

»To bi morali storiti po statutu občine, pa tudi navada je bila do sedaj vedno taka, čeprav je poziv objavljen na spletu. Očitno gre za ignoranco mene in same stranke, ki je tu prikrajšana. Rok za prijave je sicer še do 7. februarja, a to je kratek čas in pisno sem včeraj opozoril župana, da rok zaradi tega podaljšajo.«

V mandatni komisiji so zatrdili, da gre gotovo za lapsus, če je slučajno prišlo do izpustitve pri obveščanju, sicer pa da za to skrbijo na občinski upravi.

dodano ob 11.15

Župan Radko Luzar je potrdil, da so sodbo prejeli in da jo bodo spoštovali, kar pomeni, da bodo na naslednji občinski seji, verjetno sredi februarja, svetniki potrjevali mandat Francu Hudoklinu.

Glede vabil mandatne komisije pa pravi, da so po njegovem vedenju poziv poslali vsem strankam in občinskim svetnikom, če ga kdo ni dobil, je šlo za napako, sicer pa je tudi javno objavljen in tako ali tako vsi svetniki in stranke vedo, da morajo takoj po volitvah pripraviti kandidate. "Sicer pa ni še nič prepozno, rok za oddajo predlogov je 7. februar," je dejal Luzar.



Besedilo in foto: L. Markelj

