Alpe-Adria: Vse, kar diši po turizmu

31.1.2019 | 13:30

Utrinek s sejma

Ljubljana - Še vse do sobote popoldan lahko obiščete sejem Alpe-Adria, mednarodni sejem za zeleni, aktivni turizem ter kamping in karavaning. Sejem, že trideseti po vrsti, so na Gospodarskem razstavišču odprli včeraj in velja za osrednjo sejemsko turistično prireditev v Sloveniji. Sejmu so pridruženi še Sejmi okusov GASTexpo.

Na sejmu se predstavljajo tudi številna turistična društva in zveze s širšega območja, ki ga pokriva Dolenjski list. Tako Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine zastopa turistična društva Črnomelj, Mirna Peč, Mokronog, Semič, Straža, Suha krajina, Šentjernej, Trebnje in Vigred Metlika; Turistična zveza od Turjaka do Kostela povezuje Društvo za ohranjanje dediščine Gradež, TD Kočevje in Turistično športno društvo Kostel; Občinska turistična zveza Brežice društva Bizeljsko, Dobova, Kapele in Sromlje, predstavljata se tudi ivanška in grosupeljska zveza.

Udeležence tiskovne konference je pozdravila tudi aktualna cvičkova princesa Ana Pavlin.

Na sejmu Zavod za turizem in kulturo Kočevje zastopa občine Kočevje, Kostel in Osilnica; Razvojni center Novo mesto dolenjske občine Dolenjske Toplice, Novo mesto in Šmarješke Toplice ter Terme Krka; Regionalna razvojna agencija Posavje pa CPT Krško, KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Terme Čatež in ZPTM Brežice. Na sejmu se samostojno predstavlja tudi mreža za avtodomarski turizem z Mirne.

V posebni dvorani tokrat s svojimi turističnimi projekti gostujejo tudi srednje šole, med njimi jih je nekaj z našega območja.

Na vzporednem sejmu GASTexpo sodeluje tudi nekaj podjetij z našega območja. Med njimi je na vidnem mestu Kmetijska zadruga Metlika, srečate lahko še Roletarstvo Medle, vrsto grosupeljskih podjetij, ki oskrbujejo gostinstvo (Gastronomik, Kogast, Gostinska Oprema Kastelic), pa družbo Opara iz Trebnjega in šentjernejski Kobra team.

Novomeški Turistično-informativni center, Razvojni center in Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino so na otvoritveni dan pripravili tudi novinarsko konferenco. Na njej so predstavili Dolenjska drugačna doživetja in v okviru njih nekatere prireditve, novi Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči, velodrom Novo mesto kot turistično priložnost, poleg tega pa še nekatere projekte, ki potekajo v regiji: Aktivnosti vodilne destinacije Dolenjska, Kulinarični zemljevid Dolenjske in Misterion – Doživetje skrivnosti voda.

Predstavitev so popestrili harmonikarji iz Mirne Peči, pevska skupina Čebelice, ki deluje v okviru Društva podeželskih žena Mirna Peč, in aktualna cvičkova princesa Ana Pavlin. Na koncu so poskrbeli še za pogostitev in kozarec cvička.

Besedilo in foto: B. D. G.

Galerija