Moški umrl v sumljivih okoliščinah; 35-letnik večkrat zabodel bivšo partnerko

31.1.2019 | 11:05

Foto: Arhiv DL

Novomeški kriminalisti so preiskali sumljive okoliščine smrti moškega, ki so ga 25. januarja našli mrtvega v stanovanju na Biču. Preiskavo kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bo na današnji izjavi za javnost predstavil France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto. Več o tem v prihodnjih urah.

V torek okoli 12.15 je bila PU Ljubljana obveščena o dogodku v Kočevju, v katerem je bila poškodovana ena oseba, storilec pa je s kraja pobegnil. Z zbranimi obvestili in dokazi so policisti ugotovili, da je 35-letni moški z nožem večkrat zabodel 31-letno žensko, pri čemer je utrpela hude poškodbe. Policisti so osumljenca kmalu po dejanju prijeli in mu odvzeli prostost. Osumljeni in oškodvanka sta bila v izven zakonski skupnosti, ki pa se je pred časom končala.

Kriminalisti bodo 35-letnika danes s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora privedli pred preiskovalnega sodnika. Po podatkih policije je oškodovanka izven smrtne nevarnosti. Osumljeni je bil že obravnavan za kazniva dejanja tako premoženjska kot z elementi nasilja.

Delavec padel z višine petih metrov

Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 12.30 obveščeni o nesreči pri delu v Dolenji Nemški vasi. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 37-letni delavec na delovišču polagal opaž in padel z višine petih metrov. Hudo poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine še preiskujejo, o nesreči so obvestili tudi inšpektorja za delo. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Ob nakit

Na Prečni poti v Brežicah je med 18.30 in 19.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in povzročil za okoli 300 evrov škode.

Dva sta se skrivala v podvozju, štirje pa v priklopniku

Na mejni prehod Obrežje je danes ponoči na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. Na podvozju so našli skrita dva državljana Irana, na priklopniku pa še štiri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.