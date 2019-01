Terca v novih prostorih

Bivši in sedanja direktorica Terce Slavko Podboj in mag. Ksenija Radminič Virant. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Podjetje Terca, ki se ukvarja z upravljanjem z nepremičninami, vzdrževanjem in prenovo nepremičnin ter s prometom z nepremičninami, je poslovno enoto v Novem mestu iz mestnega jedra preselila v TPC Bršljinka na Ljubljanski cesti 22. Sedež podjetja je v Šentrupertu, poleg novomeške, ki je njihova največja poslovna enota, pa jih imajo še v Trebnjem, Ljubljani, Litiji, Sevnici, Črnomlju in Metliki

Kot je na včerajšnjem odprtju novih poslovnih prostorov poudarila direktorica mag. Ksenija Radminič Virant, so jih nujno potrebovali za normalno delo in poslovanje z njihovimi strankami. »Na 300 m2 smo poleg prostorov za operativne upravnike in vzdrževalno službo, dodatne pisarne za vodstvo in arhiva uredili tudi večnamenski prostor, to je predavalnico in sejno sobo, v katerem bomo lahko organizirali tudi zbore lastnikov, upravne odbore, izobraževanja za zaposlene in naše komitente, skušali pa jo ga bomo tudi tržiti oz. v najem ponuditi zunanjim uporabnikom,« je dejala.

Od ideje o nakupu lastnih prostorov v Novem mestu do same izvedbe je pravzaprav minilo le leto dni. »Prostore smo od Tomas Sporta kupili v maju 2018, nato čakali na gradbeno dovoljenje, glavnina del se je odvijala od v novembru in decembru, januarju letos pa je sledilo še končno opremljanje prostorov,« je orisala Ksenija Radminič Virant in se še posebej zahvalila njihovemu tehničnemu direktorju Luki Lindiču, ki je usklajeval in nadzoroval celoten projekt, ter ekipi njihovih vzdrževalcev iz Novega mesta.

Terca, v kateri je danes zaposlenih 33 sodelavcev, upravlja z več kot 420 večstanovanjskih in poslovnih stavb ter sodeluje s skoraj 9.000 etažni lastniki in 500 poslovnimi partnerji in izvajalci.

Odprtje novih prostorov sta z glasbenimi vložki obogatila mlada učenca novomeške glasbene šole Marjana Kozine.

