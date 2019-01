Potrdili rebalans proračuna; vrtec bo dražji

31.1.2019 | 18:00

Občinski svetniki so takole dvignili zelene kartončke, da se strinjajo s spremembo letošnjega proračuna.

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Mokronog - Svetniki občine Mokronog-Trebelno so na sinočnji seji soglasno potrdili rebalans letošnjega proračuna, strinjali pa so se tudi predlogom odloka proračuna za naslednje leto, ki gre sedaj lahko v tridesetdnevno javno obravnavo.

Z rebalansom se prihodki glede na veljavni proračun povečujejo za 19,33 odstotka, in sicer na občini predvidevajo, da bodo znašali nekaj več kot 4,3 milijona evrov, za 16,62 odstotka pa se povečujejo tudi odhodki, ki jih načrtujejo v višini 4,4 milijona evrov. Tako za letos kot naslednje leto je predvideno zadolževanje v višini nekaj več kot 328.000 evrov.

Občinski svet je že lani aprila sprejel letošnji proračun, oktobra je nato sledila prva sprememba, zdaj pa še druga. »Bistven razlog je poplačilo vseh del pri gradnji Športnega centra na Trebelnem in dokončanje gradnje vrtca Trebelno, saj so lani vsa zadržana sredstva in dodatna dela zapadla v letošnje leto,« je povedala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj in naštela še nekatere večje naložbe v naslednjih dveh letih. To so: izgradnja infrastrukture ter nakup zemljišč v poslovni coni Puščava, sprejetje drugih sprememb občinskega prostorskega načrta, nadaljevanje preboja Radna vas, vzpostavitev kolesarske poti Trebnje-Mirna-Mokronog, pridobitev vse potrebne dokumentacije za izgradnjo obvoznice v Mokronogu, letos načrtujejo pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave v Češnjicah, naslednje leto pa naj bi začeli dela, prav tako letos načrtujejo pridobiti gradbeno dovoljenje za mrliško vežico v Mokronogu, gradnja pa naj bi stekla naslednje leto, v Mokronogu in na Trebelnem bodo postavili polnilno postajo za električna vozila, občina pa bo nabavila tudi AED opremo, saj so preko razvojnega centra Novo mesto pridobili evropski denar.

Župan Anton Maver je pred razpravo dejal, da bodo najprej poravnali obveznosti za nazaj in nadaljevali projekte, s katerimi se že ukvarjamo. »Morda bi rad kdo s prstom pokazal na občino, da je zadolžena. Res je zadolžena, vendar le toliko, kot ji dovoljujejo zakonski okviri in kolikor lahko odplačuje.«

V razpravi je bilo največ govora o investicijskem vzdrževanju cest, saj je občina od te postavke nekaj denar prerazporedila drugam, kajti letos vsaj zaenkrat ni bilo tako hude zime kot lani, zato tudi ni tako velikih stroškov. A župan se zaveda, da lahko zima še pokaže zobe, vprašanje pa je tudi, kako bo novembra oz. decembra. »Če bo prišla kakšna nepredvidena situacija, se bomo mogli ponovno usesti za to mizo in kaj premakniti,« je dodal.

Vrtec od februarja dražji

Svetniki so včeraj sprejeli tudi letne programe športa, kulture in socialnega varstva, potrdili pa so tudi višje ekonomske cene programov vrtca Mokronožci. Od prvega februarja bodo v povprečju višje za 4,35 odstotka, je povedala Mateja Vrabec z občinske uprave in pojasnila da gre povišanje predvsem na račun zvišanja plač zaposlenih v javnem sektorju.

Župan je svetnike seznanil, da je s prvim januarjem za podžupana imenoval Franca Glušiča, ki je bil podžupan že v prejšnjem mandatu.

