Primopredaja poslov je uspela

31.1.2019 | 16:30

Novi občinski svet na sinočnjem glasovanju - ko je bila seja še javna.

Šmarješke Toplice - Kot smo že poročali, so občinski svetniki na sinočnji konstitutivni seji v odsotnosti javnosti potrdili mandat novemu županu Marjanu Hribarju.

Svetniki so glasovali po zasedanju začasne mandatne komisije, ki je preučevala pritožbe poražene županske kandidatke Bernardke Krnc kar nekaj ur in jih očitno zavrnila. Hribar je dobil podporo šestih svetnikov, pet jih je glasovalo proti.

Soglasno, z 11 glasovi, so še prej javno potrdili tudi mandate vsem občinskim svetnikom. Ti so: z liste Urška Bobič in skupina volivcev Tone Bobič, z liste Gregorčič Franc in skupine volivcev Gašper Gregorčič, z Liste Robert Podlogar in skupina volivcev Jože Podlogar, z Liste Matej Prešeren in skupina volivcev Bojan Prešeren, z liste Justina Troha in skupina volivcev Ladislav Prešeren, z liste Gomizelj Boris in skupina volivcev Tomaž Ajdnik, z liste Marjan Novak in skupina volivcev Mirko Perše, z liste Laura Gregorčič in skupina volivcev Aleksander Pavlič, z liste Ivan Bobnar in skupina volivcev Franc Anderlič, z liste Branko Čečelič in skupina volivcev Branko Zoran in iz NSi Dušan Udovč.

Tone Bobič, predsednik KVIAZ-a

Znana sestava KVIAZ-a

Svetniki so imenovali tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ). Z devetimi glasovi za in dvema proti so izglasovali predlog Marjana Hribarja, kar pomeni, da bo KVIAZ- u naslednja štiri leta predsedoval Toni Bobič, člani komisije pa bodo še Mirko Perše, Dušan Udovč, Bojan Prešeren in Franc Anderlič.

Novi župan Marjan Hribar je danes zjutraj že začel z delom na občini. Kot je povedal, je primopredaja poslov z dosedanjo županjo Krnčevo opravljena in zdaj že sedi na županskem stolu. Seveda mu je takoj po potrditvi mandata prenehala direktorska funkcija na prejšnjem delovnem mestu direktorja Zavoda Novo mesto, kar je povedal že sinoči.

Besedilo in foto: L. Markelj