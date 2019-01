Zimska pravljica na Gorjancih

31.1.2019 | 19:30

Narava je najboljša umetnica.

Vahta - Na prelazu Vahta na Gorjancih, torej na meji med metliško in novomeško občino ter hkrati med Belo krajino in Dolenjsko, je marsikdaj pozimi za romantike prava zimska pravljica, ki pa jo vozniki velikokrat ne morejo kaj prida opazovati in občudovati, saj morajo biti zaradi zimskih razmer še toliko bolj pozorni na vozišče in ostale udeležence v prometu.

Tudi danes je čez Gorjance takšna zimska pravljica, ki znova dokazuje tudi, da je narava najboljša umetnica. Sneg, ki se je že oprijemal cestišča, je sicer zgodaj popoldne prenehal padati, počasi pa se je začela spuščati megla. Vsaj sopotniki v vozilih pa so lahko uživali v prelepi naravi.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija