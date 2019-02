Na tretji tekmi v petih dneh izgubili s Šenčurjem

31.1.2019 | 23:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj doživeli četrti poraz v prvi slovenski košarkarski ligi v sezoni, s 85:77 pa jih je ugnal pred tem srečanjem devetouvrščeni Šenčur. Novomeščani so se tako na vrhu lestvice izenačil s Koprčani, ki zasedajo prvo mesto zaradi boljše koš razlike.

Košarkarji Krke, ki so si sodelovanje v tako imenovani ligi v prvaka zagotovili že prej, so tekmo s Šenčurjem sicer vzeli resno in povedli z 12:4, a kljub vsemu je bilo čutiti, da se zavedajo, da je izid zanje nepomemben, kar so tekmeci v nadaljevanju dobro izkoristili, tri sekunde pred koncem prve četrtine prvič povedli, ob polčasu vodili že z enajstimi točkami prednosti in ta naskok zadržali vse do končnice, ko se jim je Krka poldrugo minuto pred koncem približala na štiri točke, a preobrata ni bilo.

To je bila že tretja tekma Krkinih košarkarjev v petih dneh, po dveh dneh počitka pa jih že v nedeljo ob 19. uri v domači dvorani čaka pomembno srečanje jadranske lige z FMP.

Krka : Šenčur GGD 77:85 (17:16, 31:42, 51:63)

Krka: Lalić 12 (2:3), Škedelj 5, Jančar Jarc, Marinelli 9 (2:2), Lapornik 5, Balažič, Osolnik 6, Cinac 15 (1:1), Bratož 4 (2:3), Stipaničev 3 (1:2), Fifolt 6 (2:4), Mavra 12.

Šenčur GGD: Pavič 5 (1:3), Murić 18 (2:2), Martinčič 11, Rizvić 21 (10:11), Popadić 22 (4:5), Novak, Marković, Sejfić 8 (4:6).

Prosti meti: Krka 10:15, Šenčur GGD 21:27.

Met za tri točke: Krka 9:21 (Cinac 4, Mavra 2, Škedelj, Marinelli, Lapornik), Šenčur GGD 8:20 (Popadić 4, Martinčič 3, Rizvić).

Osebne napake: Krka 28, Šenčur GGD 22.

Pet osebnih: Lalić (38.).

I. Vidmar

Galerija