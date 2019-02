V Kocki razstavlja Jože Marinč

1.2.2019 | 09:00

Jože Marinč

Novo mesto - V novomeški galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine je na ogled razstava kostanjeviškega slikarja Jožeta Marinča Kaplja.

Kaplja ima v Marinčevem ustvarjanju dobeseden pomen. S kapljanjem barve na platno, ki se ga med slikanjem v bistvu sploh ne dotakne, Jože Marinč zadnji čas ustvari večino svojih del. Tehniko, za katero pravi, da jo je sam izumil, imenuje kapljevina. Čeprav je na podoben način sredi prejšnjega stoletja ustvarjal Jackson Pollock, pa še precej drugih umetnikov bi se našlo, ki so imeli podobne ideje, gre pri Marinču dejansko za svojevrstno tehniko. Če je Pollock, čigar sliko No. 5, 1984 je mehiški finančnik David Martínez Guzmán kupil za 106 milijonov dolarjev, kar je bila tedaj najdražje prodana slika v zgodovini, barvo na platno nanašal ekspresionistično, z odločnimi zamahi čopiča, Marinč to počne filigransko, na platno kaplja kapljico po kapljico in opazuje, kaj se z vsako kapljico posebej dogaja.

Andrej Smrekar, kustos in nekdanji direktor Narodne galerije, je v predstavitvi razstave in avtorja ob odprtju Marinčevo ustvarjanje povezal z njegovo potjo v šolo skozi gozd, kjer se najmanjši med vrstniki ni vedno počutil varno, obenem pa ga je prav ta pot od rojstne vasi Dolnja Briga do šole skozi kočevske gozdove za vse življenje tesno povezala z naravo in je na vsaki njegovi sliki, pa naj bo ta usmerjena horizontalno ali vertikalno, slutiti gozd.

Razstava Jožeta Marinča Kaplja bo v galeriji Kocka odprta do 25. februarja.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Igor Vidmar

Galerija