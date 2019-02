Zaradi poškodbe krušne peči zagorelo ostrešje; gasilci do onemoglega in podhlajenega

1.2.2019 | 07:00

Včeraj ob 10.23 je na Bizeljski cesti na Bizeljskem, občina Brežice, zaradi poškodbe krušne peči zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas so požar pogasili, pregledali prostore in začasno pokrili tri kvadratne metre strehe.

Gasilci do onemoglega in podhlajenega

Ob 12.18 so na Goleku, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala onemogla in podhlajena oseba. Gasilci so osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gorele saje

Ob 7.18 so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše na Velikih Poljanah, občina Škocjan. Gasilci PGD Zagrad in Škocjan so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik, okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Gorel zabojnik

Ob 9.14 je v Markljevi ulici v Novem mestu gorel zabojnik za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz naselij Vrhovska vas, Jugovec, Belinje ter del Hrastka in Brezovice pri Podbočju, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz brežiškega vodovodnega sistema, da bo danes, 1. 2. 2019, motena dobava pitne vode med 7:30 in 14:00 uro zaradi pranja VH Vrhovska vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.00 ire zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI na izvodu Fučkovci;

- od 9.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Vrhovci;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL;

- od 8.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG;

- od 9.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA na izvodu ROKVIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.