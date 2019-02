Obiski v novomeški bolnišnici do nadaljnjega prepovedani

1.2.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Potem ko so v Splošni bolnišnici Novo mesto že omejili obiske svojcev pri pacientih, so jih včeraj glede na veliko število respiratornih okužb in vse večjega števila obolelih za sezonsko gripo, do nadaljnjega prepovedali.

Obiskovalce vodstvo bolnišnice naproša, da to upoštevajo in jim tako pomagajo pri obvladovanju širjenja respiratornih okužb.

M. Ž.