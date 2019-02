Alojz Hočevar ostaja podžupan

1.2.2019 | 17:30

Alojz Hočevar bo podžupan občine Škocjan do 31.12.2020.

Škocjan - Župan Jože Kapler je na nedavni seji občinskega sveta povedal, da je za podžupana imenoval svetnika Alojza Hočevarja, in sicer za pol mandata, to je do 31. decembra 2020.

Hočevar, dolgoletni občinski svetnik in tudi večkratni predsednik Krajevne skupnosti Bučka, ki je dejaven v mnogih društvih, je bil županu na tem mestu v pomoč tudi že oba prejšnja Kaplerjeva županska mandata.

Na občinski seji: na levi podžupan Alojz Hočevar, na desni župan Jože Kapler. V sredini je Sara Povše Konec.

»Glede na izkušnje in dejstvo, da bo v prihodnjih dveh letih pomembna investicija potekala na Bučki - obnova državne ceste, ki bo stala blizu tri milijone evrov - sem se odločil za Hočevarja. V preteklosti se je na tem področju že zelo angažiral, v času rekonstrukcije ceste, ki se je že začela, pa bo potrebno še marsikaj doreči in uskladiti. Poleg tega se obeta tudi investicija v Dolenjih Raduljah, ko bo Direkcija RS za infrastrukturo - brez sofinanciranja občine - sanirala prepuste, obnovila cestišče ter poskrbela za pločnike in avtobusno postajališče. Tako bo rešen problem s poplavami, ki so jih tamkajšnji krajani imeli ob velikih vodostajih. Bolje bo poskrbljeno tudi za varnost. Sicer pa bo Hočevar gotovo podžupan vseh občanov, ne le na tem delu občine,« je v obrazložitvi dejal župan Jože Kapler in dodal, da še ne ve, koga bo na to mesto izbral v drugi polovici mandata: »To bomo pa še videli.«

Hočevar se je zahvalil za izkazano zaupanje in dejal, da se bo tako kot do zdaj tudi vnaprej zavzemal za razvoj tega prostora, ki gre po njegovem v pravo smer. Pozval je k zaupanju in ekipnemu duhu, ki sta pogoj za uspešno delo.

V proračunu je za delo podžupana - gre za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - za vsako posamezno leto namenjenih 13.050 evrov bruto, torej za leto 2019 in 2020. V tem znesku so zajeti tudi potni stroški (tisoč evrov), od katerih je prav tako potrebno obračunati prispevke in dohodnino.

Besedilo in foto: L. Markelj