Močno pijanega voznika odpeljali na hladno

1.2.2019 | 10:05

Pijani voznik je prenočil v ti. treznilnici. (Foto: arhiv lokalno.si)

Metliški policisti so med kontrolo prometa v Metliki sinoči okoli 22. ure ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 61-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi seznanili sodišče.

Izmaknil denar

Včeraj med 13. in 20. uro je v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore prodajalne in izmaknil denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na številki 113 sprejeli 144 klicev

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj posredovali v 41 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 144 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola in zasegli vozili dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požara, je še sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Dodano ob 11.20

Grosupeljski policisti so obravnavali vlom v garderobno omaro v podjetju,

od koder je neznani storilec ukradel denar in lastnika oškodoval za 110

evrov.

J. A.