Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji prvi redni seji v tem mandatu potrjevali stalna in začasna delovna telesa občinskega sveta do leta 2022. Kot je povedal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Damjan Zupančič so do roka, to je 21. decembra, svoje predloge posredovale vse stranke in liste, komisija pa na svoji seji 14. januarja pripravila predloge za imenovanje posameznih delovnih teles.

Po predstavitvi imen se je oglasila Irena Pust, ki jo je zanimalo po kakšnem kriteriju je komisija izbirala člane odborov, in sicer predvsem zunanje člane v treh glavnih odborih. Kot je med drugim dejala, je tudi sama predlagala tri, a nihče izmed njih ni bil izbran, imena nekaterih zunanjih članov pa se pojavljajo že tri mandate. Ob imenih je pogrešala tudi njihove predlagatelje.

Slednje je izpostavil tudi Zvonko Lah, ki je menil, da bi se tako lahko videlo, koliko čigavih predlogov je bilo upoštevanih. Med ostalim je še opozoril, da je bilo med prelaganimi kandidati kar nekaj takšnih, ki bi si zavoljo izkušenj in dela, ki ga opravljajo, zagotovo zaslužili mesto v posameznem odboru, a jih komisija ni uvrstila v predloge.

Damjan Zupančič je povedal, da seveda lahko naknadno pošlje tudi imena predlagateljev, glede posameznih predlaganih članov pa je komisija pri izboru upoštevala več kriterijev, od političnih, gospodarskih pa tudi preteklega dela. Po debeli uri in pol razprave so tako člani komisije po njegovih besedah oblikovali kompromisen in usklajen predlog.

Na koncu so svetniki z večino glasov potrdili člane delovnih teles, kot jih je predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Nadzorni odbor sestavljajo Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan, Katja Kocjan, Gregor Rus in Jože Muhič (predsednika bodo člani izvolili sami na prvi seji); odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Drago Muhič (predsednik), Irena Pust, Primož Povše, Marjan Golob, Damjan Zupančič, Drago Primc in Rudi Povše; odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Damjan Zupančič (predsednik), Aleš Kupljenik, Urška Rapuš Potočnik, Ksenija Murgelj, Marko Žagar in Marjan Parkelj (nezasedeno mesto v odboru je predvideno za novoizvoljenega svetnika iz četrte volilne enote); odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Gregor Parkelj (predsednik), Marko-Vinko Kupljenik, Drago Muhič, Milena Cesar, Primož Novljan, Zvonko Lah in Dejan Slak, statutarno pravno komisijo pa Gregor Parkelj (predsednik), Janez Mežan in Marko Žagar.

V uredniški odbor glasila občine Mirna Peč so imenovali Tatjano Kupljenik, Luka Pika, Urško Kolenc, Ladislavo Rupena, Andreja Gašperiča, Natašo Rupnik in Vesno Kastelic, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa Boštjana Srovina (predstavnik osnovne šole), Uroša Avsca (predstavnik sveta staršev), Boštjana Rozmana (predstavnik policije), Andreja Kastelica (predstavnik občinske uprave), Leopolda Pungerčarja, Draga Retlja in Marjana Kocjana.

Od odprtja v muzeju preko 3200 obiskovalcev

Priljubljenost legende narodno zabavne glasbe in mirnopeškega rojaka ter moderno zasnovan muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki je svoja vrata v bivši osnovni šoli sredi Mirne Peči odprl oktobra lani, sta, kot kaže, zmagovalna formula, saj je v tem času muzej obiskalo preko 3.200 obiskovalcev, kar je za slovenske razmere nedvomno izredno lep uspeh. Na ogled prihajajo iz vseh koncev Slovenije pa tudi tujine, je ob predstavitvi poročila o delovanju Zavoda za kulturo za lansko leto med drugim povedala Ljudmila Bajc, ki v okviru občinske uprave kot strokovna sodelavka bdi nad delovanjem muzeja. Pridala je, da je tako visok obisk presegel vsa najvišja pričakovanja.

Mirnopeški muzej tako očitno postaja kulturno turistično središče tako za Mirnopečane kot ostale obiskovalce, tam pa bodo postavili še interaktivni paviljon Čebelji svet, ki je zadnje dve leti o pomembnosti čebel in drugih opraševalcih ozaveščal doma in po svetu. Do sedaj je stal že v Bruslju, Berlinu, Istanbulu, Hongkongu in New Yorku, zdaj pa petletni dom dobiva v prvem nadstropju bivše osnovne šole.

Več o paviljonu Čebelji svet si lahko preberete v aktualnem Dolenjskem listu, ki izšel včeraj.

