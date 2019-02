Največja letošnja naložba bo obnova bazena

1.2.2019 | 11:15

Župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone Košmerl sta v triurni razpravi o osnutku proračuna dobila dobro sliko, kakšna so pričakovanja svetnikov v novem mandatu. (Foto: B. B.)

Sevnica - Sevniški občinski svetniki so v sredo opravili prvo obravnavo letošnjega proračuna, ki bo znašal nekaj manj kot 17,5 milijona evrov.

Kot je v obrazložitvi predloga povedal župan Srečko Ocvirk, je razkorak med povprečnino, ki jo občinam prizna država, in dejanskimi stroški, ki jih te imajo z izpolnjevanjem svojih nalog, tudi letos velik, sploh zaradi nedavnega dogovora o dvigu plač v javnem sektorju.

Kljub temu bo občina za investicije v letu 2019 namenila dobrih 4,5 milijona evrov, največja letošnja naložba pa bo obnova školjke in strojnice bazena v Sevnici, za kar bodo predvidoma odšteli okoli 800.000 evrov.

Velik strošek - okoli 700.000 evrov - bodo tudi nakupi zemljišč in objektov, ki jih občina potrebuje za izvedbo zastavljenih projektov, kot so prenova ceste Loka-Sevnica, prenove Kvedrove ceste, ureditev uvoza na Šmarsko cesto, ureditev spodnjega dela Tržišča, ureditev okolice OŠ Ane Gale, vrtca Sevnica, šole v Boštanju, itd.

Za vzdrževanje in prenove cest bo občina namenila dobra dva milijona evrov, največji letošnji cestni projekt pa bo izvedba prve faze prenove Kvedrove ceste, kjer bodo zgradili parkirišče in pločnik do avtobusne postaje ter obračališče za avtobuse. Strošek teh ureditev je ocenjen na 450.000 evrov.

V teku je že sanacija plazu na lokalni cesti Šentjanž-Kal, ki je ocenjena na več kot 300.000 evrov, za sanacijo plazu in cestišča Grahovica v KS Šentjanž je predvidenih 96.000 evrov, most Vrtačnik na Sevnični bo stal okoli 50.000 evrov, predvidenih pa je še cel kup drugih manjših cestnih ureditev.

Za kanalizacijo in vodooskrbno v KS Boštanj, Sevnica, Studenec in Loka ter komunalno opremljanje poslovnih con je predvidenih več kot 300.000 evrov, h koncu gre preurejanje Športnega doma za potrebe prireditev (120.000 evrov), projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za stadion bo stala okoli 120.000 evrov, v nadaljevanje obnove Tončkovega doma na Lisci (zamenjava strehe, rušitev depandans in idejna zasnova novega objekta na mestu rušitve) za kar je predvidenih 114.000 evrov, za javno razsvetljavo Pijavice 70.000 evrov itd.

Predstavitvi proračuna je sledila dolga razprava, h kateri so se priglasili praktično vsi svetniki. V triurni razpravi so po dolgem in počez obdelali res zajetno število izzivov, od strateških (kako zadržati mlade?) do povsem konkretnih (ceste, ceste, ceste!), tako da uslužbencem občinske uprave, ki so si vestno zapisovali vse pobude in pripombe, zlepa ne bo zmanjkalo dela.

B. Blaić

