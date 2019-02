Zavod Novo mesto od danes vodi v.d. direktorja Jasna Dokl Osolnik

1.2.2019 | 12:10

Z današnjim dnem je v.d. direktorja Zavoda Novo mesto postala direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Na včerajšnji tretji občinski seji so novomeški svetniki in svetnice soglašali s predlogom župana Gregorja Macedonija, da po odstopu direktorja Marjana Hribarja, ki je postal župan občine Šmarješke Toplice, Zavod Novo mesto vodi v.d. direktorja Jasna Dokl Osolnik, sicer direktorica Dolenjskega muzeja. Funkcijo je nastopila že z današnjim dnem, ostala pa bo do imenovanja novega direktorja oz. največ pol leta.

Na včerajšnji tretji redni seji so občinski svetniki in svetnice slabo uro porabili za uskladitev dnevnega reda in potrditev zapisnika prejšnje seje, na katerega sta imela največ pripomb Uroš Lubej (Solidarnost) in Alojz Kobe (GAS).

V razpravi je Srečko Vovko (SD) menil, da ima kandidatka dovolj kompetenc, vendar se je vprašal, ali ne bi bilo bolje v.d.-ja poiskati med zaposlenimi v zavodu. Podobnega mnenja je bil Uroš Lubej (Solidarnost), ki se je vprašal, kako lahko nekdo vodi dva tako zahtevna zavoda hkrati. »Ta rešitev me je zelo presenetila, sploh če bo toliko časa trajalo iskanje novega direktorja, kot je bilo pred leti. Pričakoval bi pojasnilo, kako si je Hribar to privoščil. Leta 2015 smo ustanovili zavod, dolgo ga je vodil v.d. Robert Judež, potem smo razveljavili prvi razpis za direktorja, čeprav je bila zelo dobra kandidatka, ker smo slišali za 'super kandidata'. Sledil je drugi razpis, imenovan je bil Hribar, ki je prevzel mesto v 2018 in najavil kandidaturo na 'nepričakovanih' lokalnih volitvah in za čuda še zmagal in zdaj gremo spet v neke improvizacije. Torej zavod od leta 2015 nima konstantnega vodenja, ki si ga zasluži.« Macedoni mu je odgovoril, da se je Dokl Osolnikova s svojim delom dokazala, da sta v novem zavodu med zaposlenimi še vedno dva "vrtička" in bo zunanjemu lažje prevzeti vodenje. »Želim si, da bo to obdobje čim krajše, verjamem pa, da bo odlično vodeno,« je dodal.

Franci Bačar (SLS) je kot predstavnik občine v tem zavodu rekel, da Hribar svojega dela ni opravil do konca: »Predlagal bi, da se občina maksimalno vključi, da ta zavod postavimo, kot je bil prvoten plan. Lani je dobil npr. še velodrom zraven, kar nekaj dodatnih aktivnosti, težave so s formiranjem strokovnih svetov, eden še manjka, mogoče bi razmislili, ali bi dopolnili odlok o zavodu, da začne na polno delati.«

Po razpravi je 24 svetnikov glasovalo za njeno imenovanje, nihče ni bil proti.

Na občinski seji so sinoči med drugim sprejeli še nekaj kadrovskih odločitev, v drugi obravnavi potrdili OPPN za Graben 1, sprejeli občinski letni program športa, se seznanili z energetskim konceptom MO Novo mesto in obravnavali poslovni plan Komunale Novo mesto za letošnje leto. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

Galerija