FOTO: »Metuljčki, naj vas pesem in dobra volja spremljata vsak dan!«

1.2.2019 | 16:00

Slavnostni trak sta prerezala ravnateljica OŠ Vavta vas Sabina Erjavec in straški župan Dušan Krštinc. (Foto: L. Z.)

Straža - Vrtec Krkine lučke, ki sodi pod okrilje Osnovne šole Vavta vas, je danes v prvem nadstropju straškega zdravstvenega doma tudi uradno odprl svoj novi, sicer že 11. oddelek. Ob tem so nastopili malčki skupin Ribice in Metuljčki, slavnostni trak pa sta prerezala župan Dušan Krštinc in ravnateljica šole Sabina Erjavec.

Otroci novi oddelek obiskujejo od 21. januarja letos, odločitev o odprtju pa so občinski svetniki sprejeli tik pred novoletnimi prazniki. (Foto: L. Z.)

Kot smo v Dolenjskem listu že poročali, so Stražani tako rešili medletni vpis predšolskih otrok, čeprav jih je po besedah Erjavčeve nekaj še na čakalnih seznamih, a naj bi to uredili do jeseni. »Kjer je volja, je tudi pot. In mi smo to tudi dokazali, saj smo v skoraj nemogočem času oz. slabem mesecu uredili ta novi oddelek,« je dejala ravnateljica in se bo tem zahvalila strokovnim delavcem, občinski upravi z županom na čelu in izvajalcem iz podjetja Pagras. Župan pa je dodal, da gre zgolj za začasno rešitev, saj je občinski svet pred iztekom minulega mandata podal zeleno luč za novogradnjo 12-oddelčnega vrtca ob šoli, v kratkem naj bi objavili javni natečaj za idejno rešitev. »Vsi se bomo maksimalno potrudili in novi vrtec umestili in zgradili še v tem mandatu,« je povedal danes in dodal, da bodo zanj porabili do dva milijona in pol evrov.

M. Martinović, foto: Lan Zupanc, Video: Miran Klevišar

