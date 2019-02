Za naložbe v Krškem letos 17 milijonov

Župan Miran Stanko je predstavil proračun (Foto: B. B.)

Amandma Dušana Šiška bo najbrž dvignil še kar nekaj prahu. (Foto: B. B.)

Svetniki so soglašali z imenovanjem kolegice Kristina Ogorevc Račič (SLS) na položaj direktorice CPT Krško. (Foto: B. B.)

Krško - Krški občinski svet je včeraj potrdil letošnji proračun v višini 41,4 milijona evrov. Od tega bo občina okoli 17 milijonov evrov namenila za investicije, je v predstavitvi proračuna povedal župan Miran Stanko.

Občina bo letos odprla tri velike nove gradbene projekte – nov objekt za Poklicno gasilsko enoto Krško na Vidmu, prizidek Valvasorjeve knjižnice v starem mestnem jedru in nov vrtec na Senovem. Novo poslopje za potrebe gasilcev bo stalo 2,1 milijona evrov, končano bo predvidoma leta 2021, letošnji stroški pa so ocenjeni na 600.000 evrov. Širitev Valvasorjeve knjižnice bo do zaključka v letu 2021 stala okoli 5 milijonov evrov, večino del naj bi izvedli v prihodnjem letu, letošnji stroški pa so ocenjeni na pol milijona evrov. Letos bodo predvidoma začeli tudi z gradnjo vrtca na Senovem, vrednega 2,5 milijona evrov. Večino del bodo izvedli v letu 2020, ko je predviden tudi zaključek projekta, letos pa bodo vanj vložilo dobrega pol milijona.

V naslednjih letih bo v Krškem zaživel tudi podjetniški inkubator, prostore zanj pa bo občina letos začela urejati v stavbi na CKŽ 44, kar jo bo predvidoma stalo dobrega pol milijona evrov.

Še nekoliko več, 640.000 evrov, je v proračunu predvideno za dokončanje gradnje doma krajanov in vrtca na Zdolah, nekaj manj kot pol milijona bo občina letos odštela tudi za dozidavo in prenovo OŠ Koprivnica (projekt bo predvidoma končan prihodnje leto), s 650.000 evri pa se bo letos končala širitev pokopališča v Krškem.

Program modernizacije in obnove občinskih cest je letos »težak« 1,3 milijona evrov, v krško obvoznico bo občina vložila milijon evrov (in še enega v letu 2020), k večjim investicijam v prometno omrežje pa lahko prištejemo še pločnik na Cankarjevi ulici v Krškem (609.000 evrov), pločnik na Zdolah (350.000 evrov) in ureditev parkirišč ob železnici v Krškem (388.000 evrov).

Občina bo nadaljevala tudi z vlaganji v komunalno infrastrukturo (odvodnjavanje, javna razsvetljava, pločnik in ceste) v naseljih Gorica, Jelše, Veliki Podlog in Pristava namerava letos vložiti 600.000 evrov, v povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne naprave po celotni občini pa še 671.000 evrov.

Svetniki so na pobudo Dušana Šiška (SNS) potrdili tudi amandma, s katerim so za prenovo zgornje tribune v dvorani Šolskega centra Krško-Sevnica v proračunu zagotovili 30.000 evrov, pri čemer so za tak znesek znižali postavko »Dotacija Športni zvezi Krško«, na kateri je tako ostalo le še 12.000 evrov.

