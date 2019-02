Rešili v požaru opečenega stanovalca

1.2.2019 | 19:15

Foto: Arhiv DL

V Šolski ulici v Brežicah je danes pet minut pred dvanajsto zagorelo v večstanovanjski stavbi. Gasilci PGD Brežice mesto in Brežice okolica so požar pogasili, rešili opečenega stanovalca, prezračili in pregledali prostore. Poškodovanega občana so reševalci NMP Brežice oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice.

Ogenj ob gospodarskem poslopju

V Obrtniški ulici v Trebnjem so popoldne ob 17.27 opazili ogenj ob gospodarskem poslopju. Gasilci PGD Trebnje so ob prihodu na kraj požara ugotovili, da gre sicer za nadzorovano kurjenje odpadne embalaže, vendar je obstajala nevarnost širjenja požara na bližnji komunalni zabojnik. Gasilci so pogasili požar na površini dveh kvadratnih metrov. Posebne škode ni.

Našli topovsko granato in pehotno strelivo

Ob 12.05 so pri Bregah v občini Sevnica gradbeni delavci našli topovsko granato 75 mm in pet kosov pehotnega streliva iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarno najdbo so odstranili in shranili na varno pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije.

Reševali mačka z drevesa

V Žalovičah v občini Šmarješke Toplice so gasilci GRC Novo mesto nekaj po pol osmi uri zjutraj s tehničnim posegom pomagali pri reševanju mačka z drevesa.

M. Ž.