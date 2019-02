Bo na Dvoru hidroelektrarna?

2.2.2019 | 10:30

Iztok Može nad spodnjo ribogojnico, za katero bo družba Ribogojstvo Goričar v kratkem pridobila gradbeno dovoljenje za postavitev male hidroelektrarne. (Foto: B. B.)

Zgornja ribogojnica je tik nad znamenitimi lehnjakovimi pragovi. (Foto: B. B.)

Dvorski bajer s kanalom za odvzem Krke. (Foto: B. B.)

Dvor - Upravna enota Novo mesto bo Ribogojstvu Goričar iz Podbočja v kratkem izdala gradbeno dovoljenje za postavitev male hidroelektrarne (MHE) v ribogojnici na Dvoru. Zainteresirane stranke so lanskega oktobra lahko podale svoje pripombe na projekt – te so se nanašale predvsem na zmanjšanje hrupa turbine, in kot nam je povedal najbližji sosed bodoče MHE Iztok Može, je projektant njihove pripombe upošteval.

V spominu Dvorjanov je še vedno živ poskus lastnika ribogojnice, ki je pred kakim desetletjem želel na Dvoru postaviti hidroelektrarno s 500 kW moči, za kar bi odvzem vode iz Krke z zdajšnjih 3 m3/s povečal na 9 m3/s. »Vodostaj Krke zelo niha in pred leti je bila poleti zaradi odvzema vode pred ribogojnicami struga reke prazna tudi po kilometer in več. Ribe so poginjale, vse je smrdelo,« pripoveduje Može. Krajani so se gradnji (prevelike) hidroelektrarne uprli, povečanemu odvzemu vode iz Krke pa so takrat nasprotovale tudi različne strokovne službe in ribiči, tako da se projekt ni uresničil. Odnosi med prebivalci in lastnikom ribogojnice so se takrat močno ohladili, pravega razumevanja in komunikacije ni niti danes, zato so se ob nameri postavitve nove, precej manjše hidroelektrarne na Dvoru pojavila številna ugibanja.

»Proti postavitvi MHE na območju t. i. nove ribogojnice nimam nič, pomisleke sem imel le zaradi hrupa, ki ga bodo z dopolnitvijo projekta blažili z dodatno zvočno izolacijo. A ta MHE je, kolikor vem, le ena od treh, ki jih nameravajo postaviti,« pripoveduje Može. Po njegovih informacijah naj bi si Ribogojstvo Goričar prizadevalo še za postavitev dveh MHE na stari ribogojnici, kakšnih 200 metrov gorvodno. »Ta projekt bi zahteval veliko večji poseg,« opozarja Može, hkrati pa dodaja, da v resnici ne ve, v kateri fazi je postopek.

A nekaj se dogaja, ugotavljajo Dvorjani, saj so Goričarjevi lani začeli izvajati določena dela v zgornji ribogojnici, ki je bila pred tem nekaj časa povsem opuščena. »Kaj se dogaja, ne vemo, saj lastnik s krajani ne komunicira. Mi smo od bodoče MHE na spodnji ribogojnici oddaljeni 300 metrov, najbližji sosedje načrtovanih turbin na zgornji ribogojnici pa vsega 50 metrov,« opozarja Može.

Lastnika družbe Ribogojstvo Goričar, Miroslava Goričarja, smo želeli povprašati o njegovih namerah na Dvoru, a nas je le na kratko odpravi z besedami, da je »zadeva ad acta« in da »projekta ne bo«. Ali to pomeni, da ne bodo gradili prve hidroelektrarne ali je imel s tem v mislih naslednji dve, ne vemo.

Prav to – slaba komunikacija med podjetjem in javnostjo – je verjetno največji problem zgodbe z MHE na Krki. Krajani ne vedo, kakšne načrte ima podjetje, ki deluje v njihovi neposredni bližini, zato se strahovi in sumničenja nikakor ne poležejo. Pri čemer za vnovično vzpostavitev zaupanja ne bi bilo potrebnega veliko, le malo boljša komunikacija in znak dobre volje. »Dvor od ribogojnice nima nič. Še prodajo rib so ukinili, pa strank ni bilo malo,« ugotavlja Može.

Boris Blaić