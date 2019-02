V Podgori s ceste v hišo

2.2.2019 | 08:30

Novo mesto - Sinoči ob 19.18 je v Podgori pri Prečni osebno vozilo zapeljalo s ceste in se zaletelo v stanovanjsko hišo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, poškodovanemu vozniku pomagali iz vozila, odklopili akumulator, do prihoda policije usmerjali promet ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto pri prenosu poškodovanca. Reševalci so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 21.51 so v Sv. Vrhu v kurilnici stanovanjske hiše poleg peči centralne kurjave zagorela drva. Gasilci PGD Mokronog so pogasili požar in približno 7 kvadratnih metrov tlečih drv odstranili iz prostora na prosto ter jih dokončno pogasili. Poleg zadimljenosti cele hiše je ogenj uničil še okno, vrata in električno napeljavo v kurilnici. Dežurni delavec elektro podjetja je na objektu izklopil elektriko. Zaradi vdihovanja dima in lažje poškodbe so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje lastnika hiše oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.